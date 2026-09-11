Почти 3,6 тыс. ДТП с участием диких животных зарегистрировано с начала 2026 года в Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 3,6 тыс. ДТП с участием диких животных зафиксировано в Беларуси за восемь месяцев, рассказали БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.



"Число ДТП с участием диких животных в Беларуси растет. За 8 месяцев 2026 года зарегистрировано 3593 факта, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих происшествий погибло 3650 диких животных, в том числе 2641 косуля, 764 лося, 90 благородных оленей и 134 кабана", - отметили в ведомстве.



Причиной более 90% ДТП становятся лоси и косули. Лоси представляют наибольшую опасность из-за крупных размеров - практически все происшествия с погибшими или ранеными людьми связаны с ними.



ДТП с участием других видов диких животных носят единичный характер. Вместе с тем отмечаются происшествия, причиной которых послужили зубры, медведи, рыси, лани, олени пятнистые, бобры, выдры и другие животные.



В госинспекции напомнили: "Чтобы избежать ДТП, водители должны проявлять повышенную внимательность с наступлением сумерек, в ночное и утреннее время, особенно в зоне действия предупреждающих дорожных знаков "Дикие животные", и выбирать соответствующий скоростной режим. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью".



Если дикий зверь в темное время суток оказывается в свете фар, нужно остановиться, выключить свет фар (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.



Если избежать столкновения с крупным диким животным не удалось, о факте такого ДТП водитель обязан сообщить сотрудникам ГАИ. При обнаружении раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно их добывать, разделывать, перемещать или использовать продукцию. За нарушение предусмотрена административная либо уголовная ответственность.-0-