19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нефтехимической отрасли трудится около 70 тыс. работников, из них примерно 28 тыс. - женщины. Об этом сообщила на женском отраслевом форуме "Мая галіна - мая краіна" заместитель председателя концерна "Белнефтехим", председатель объединенной организации концерна "Белнефтехим" Белорусского союза женщин Светлана Гурина, передает корреспондент БЕЛТА.



Светлана Гурина отметила, что женщины работают на всех предприятиях концерна и во всех направлениях деятельности. "Конечно же, в первую очередь. с женщинами нашими мы встречаемся на автозаправочных станциях, в наших финансово-экономических службах. Но также мы гордимся тем, что многие женщины работают на сложных производственных объектах, занимаются наукой, рационализаторством", - пояснила она.



Объединенная организация концерна "Белнефтехим" ОО "Белорусский союз женщин" достаточно молодая, но она объединяет людей одной отрасли, а значит, одного корпоративного духа, считает заместитель председателя концерна. "Наше женское движение развивается. Я хочу сказать, что за два года с момента создания численность организации увеличилась вдвое. Значит, мы делаем что-то полезное для наших женщин, важное. И мы будем и дальше стараться, чтобы их не разочаровать", - поделилась планами Светлана Гурина.



Отраслевой женский форум "Мая галiна - мая краiна" объединенной организации концерна "Белнефтехим" ОО "Белорусский союз женщин" прошел сегодня в Минске. Цель форума - поддержка инициативных и активных женщин-химиков, формирование отраслевого женского сообщества, повышение имиджа нефтехимии и престижа работы в нефтехимической отрасли.



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