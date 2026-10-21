Почти 220 фактов задержки зарплаты выявили профсоюзы в Беларуси за семь месяцев

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси профсоюзы за семь месяцев 2026 года выявили около 220 фактов задержки заработной платы. Чаще всего такие ситуации возникали в организациях агропромышленного комплекса и строительной отрасли, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Своевременная выплата заработной платы - один из важнейших вопросов, который находится на контроле профсоюзов. Наша задача - не просто выявить проблему, а добиться ее решения и восстановления прав работников", - отметил Вадим Грачев.

Профсоюзные организации получают информацию о задержках выплат, взаимодействуют с нанимателями и социальными партнерами, а при необходимости информируют компетентные государственные органы. В большинстве случаев проблемы удается решать оперативно. При этом важно установить причины возникновения задолженности и не допустить повторения подобных ситуаций. Профсоюзные организации получают информацию о задержках выплат, взаимодействуют с нанимателями и социальными партнерами, а при необходимости информируют компетентные государственные органы. В большинстве случаев проблемы удается решать оперативно. При этом важно установить причины возникновения задолженности и не допустить повторения подобных ситуаций.





Особое внимание уделяется предприятиям агропромышленного комплекса и строительной отрасли. При рассмотрении каждого случая необходимо выяснить обстоятельства возникновения задолженности и определить, какие меры принимаются для выплаты работникам заработанных средств.





Еще один инструмент защиты трудовых прав - коллективный договор. В Беларуси действует более 18,3 тыс. таких соглашений, и около 90% из них предусматривают положения о поддержке молодых работников.





Коллективные договоры позволяют закреплять дополнительные гарантии с учетом специфики конкретной организации. "Коллективный договор дает возможность предусмотреть дополнительные меры поддержки работников непосредственно в организации. Особенно важно, чтобы молодые специалисты чувствовали себя частью коллектива, имели условия для профессионального роста и видели перспективы дальнейшей работы", - подчеркнул заместитель председателя ФПБ.





Вместе с тем рынок труда меняется, появляются новые формы занятости, в том числе работа через цифровые платформы. Такие сервисы открывают дополнительные возможности для заработка, однако ставят и вопросы о социальных гарантиях исполнителей. "Развитие цифровых платформ требует обсуждения того, как обеспечить защиту людей, которые работают через такие сервисы. Важно понимать, какие гарантии у них есть в вопросах оплаты труда, отдыха, больничных, отпусков и пенсионного обеспечения", - обратил внимание Вадим Грачев.





Дополнительную сложность создает использование алгоритмов, от которых могут зависеть распределение заказов, рейтинги исполнителей и доступ к дальнейшей работе. В связи с этим актуальны вопросы прозрачности принимаемых решений и возможности обжаловать действия платформы, если работник считает свои права нарушенными.





В начале октября ФПБ провела международную стратегическую сессию с участием представителей 28 стран. Одной из тем обсуждения стала защита работников в условиях меняющегося рынка труда.





Таким образом, профсоюзная работа охватывает широкий круг вопросов - от своевременной выплаты заработной платы и закрепления дополнительных гарантий в коллективных договорах до защиты людей, занятых в новых форматах работы. "Независимо от того, в какой отрасли работает человек и как организована его занятость, у него должны быть понятные механизмы защиты трудовых прав", - резюмировал Вадим Грачев.-0-





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