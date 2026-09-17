Почти 2 тыс. участников и гранты для лучших. Итоги молодежного стартап-форума Space Day подвели в ПВТ





В Беларуси особое внимание уделяется поддержке развития стартап-системы. "Позавчера мы провели крупнейший в нашей истории стартап-форум Space Day. У нас было почти 2 тыс. инициативных молодых участников. Очень много бизнес-компаний было представлено. Форум нашел просто великолепную поддержку. Мы вручили гранты тем, кого отобрал Секретариат по поручению Наблюдательного совета. Получен самый позитивный отклик", - сказала Анна Рябова.





Space Day 2026 - форум белорусского стартап-сообщества, объединивший студентов, предпринимателей, представителей бизнеса и технологических лидеров. Парк высоких технологий выступил инфраструктурным партнером форума. Ключевыми темами стали акселерационные программы, гранты и поддержка молодых талантов. Как отмечала Анна Рябова на полях форума, задача ПВТ - помогать расти тем компаниям, которые потом выйдут на мировой рынок и принесут немалые дивиденды стране. По ее словам, площадка форума - это инструмент притока новых, очень смелых, масштабных, иногда необычных идей в самых неожиданных сферах. "С согласия Наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр, мы поддержали финансово стартап-ячейки вузов, вручили первые стипендии 30 студентам, которые уже сумели креативные продукты создать, а некоторые - монетизировать. Это те реальные создатели, креативное ядро наших новых компаний", - подчеркнула она.





Так, во время церемонии награждения конкурса грантов 30 студентов получили "ИТ-бонус ПВТ" - ежемесячную поддержку в размере 1 тыс. рублей в течение учебного года. Три преподавателя были отмечены грантами "За вклад в развитие ИТ-образования" в размере 5 тыс. рублей каждый.





Одним из главных анонсов форума стала республиканская акселерационная программа для стартапов ранних стадий Space University. Это двухмесячная образовательная программа по инновационному предпринимательству для обучающихся и сотрудников белорусских вузов, которые хотят запустить свой стартап. Программа реализуется на базе 12 вузов-партнеров ПВТ совместно с молодежным предпринимательским сообществом StartUp Space и Министерством образования. Это масштабный шаг в развитии университетского технологического предпринимательства.





Далее была презентована корпоративная акселерационная программа Space CorpAcc. Она направлена на поддержку стартапов, готовых к масштабированию с участием крупного бизнеса. Участники получат менторскую поддержку, доступ к экспертизе и возможность пилотировать свои решения в корпоративной среде. Также анонсировали сезон осенних хакатонов Space Hackathon для технологических команд.





Программа форума включала анонсы программ поддержки, презентации партнеров, выступления стартаперов, кейсы успешных основателей и экспертов. Работала экспозона с интерактивами, прошел нетворкинг с предпринимателями и резидентами ПВТ.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги молодежного стартап-форума Space Day подвела в беседе с журналистами начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова, передает корреспондент БЕЛТА.