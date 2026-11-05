Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика

Рассуждая о положении Украины, Александр Алесин отметил: "С точки зрения военной логики мировые эксперты - бывшие генералы, бывшие советники министров обороны, разведчики - однозначно говорят, что кампания проиграна". Рассуждая о положении Украины, Александр Алесин отметил: "С точки зрения военной логики мировые эксперты - бывшие генералы, бывшие советники министров обороны, разведчики - однозначно говорят, что кампания проиграна".





"Необходимо спасать украинский народ в демографическом плане, потому что мужское население уничтожается. Кроме того, молодое население, которое не подлежит призыву, выезжает из своей страны, чтобы потом их не захлестнула волна мобилизации. Дело идет к тому, что Украина может лишиться своего человеческого потенциала. И восстанавливать Украину будет некому. Будет дикое поле", - сказал независимый военный аналитик. По его словам, думать, что Запад, который пожертвовал Украиной, будет потом ее восстанавливать, помогать дешевыми кредитами и так далее, - просто несбыточная мечта.

Александр Алесин заметил, что сейчас многие задумываются, как Украина будет. "Даже Коломойский (украинский бизнесмен. - Прим. БЕЛТА) сказал, что надо думать над проблемой, как потом вернуть мужчин, которые сейчас уехали в Европу, как их привлечь к восстановлению Украины. Если люди зрелые, которые имеют свои экономические интересы, ностальгию и так далее, захотят на родину, то молодежь, которая выехала в возрасте 16, 18, 20 лет и уже успеет построить свою жизнь на территории Европы, вряд ли захочет возвращаться и восстанавливать эту страну. Она ведь не будет иметь экономики: вся промышленность, портовое хозяйство, логистика, энергетика разрушены", - отметил эксперт.





"Запад сознательно убивает, жертвует Украиной и будет воевать до последнего украинца. Президент правильно сказал, что за всей этой военной активностью есть экономический интерес правящих кланов. Кочующая элита, заброшенная из соросовских кущей, свою страну не любит. Они свою страну не обеспечивают безопасностью, процветанием. Они временщики, действуют в интересах глобального финансового капитала. И поэтому, конечно, им наплевать на те волнения, которые происходят в их странах. Они думают о должностях, которые получат потом в Евросоюзе, ООН, в других международных организациях. Они уйдут из этих европейских стран, бросив Европу, которая сейчас разрушается, на произвол судьбы", - резюмировал независимый военный аналитик.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад сознательно жертвует Украиной и будет воевать до последнего. В то же время неясно, кто будет восстанавливать страну, так как помощь Запада в этом отношении - несбыточная мечта. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.