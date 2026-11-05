Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
05.11.26
05.11.26 23:40 Трамвай и легковушка столкнулись в Минске Происшествия
05.11.26 23:16 Венгерский "Ференцварош" победил футболистов "Милана" в Лиге Европы Спорт
05.11.26 23:05 Баскетболисты "Гродно-93" вышли на первое место в чемпионате Беларуси Спорт
05.11.26 22:48 "Образец женского служения". Какова роль Софьи Витовтовны в истории Беларуси и России Общество
05.11.26 22:36 Во Франции задержали почти 450 участников протестов В мире
05.11.26 22:25 В Пакистане в результате ДТП погибли 11 человек, 33 получили ранения В мире
05.11.26 22:17 Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика Общество
05.11.26 22:11 Региональное сотрудничество, историческая память. Парламенты Беларуси и Вьетнама расширяют взаимодействие Политика
05.11.26 22:07 "Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду Спорт
05.11.26 22:01 Во Франции число участников протестов профсоюз оценил в 1,6 млн человек В мире
05.11.26 21:48 "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности Общество
05.11.26 21:43 "Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ Спорт
05.11.26 21:37 В Парагвае не смогли запустить против вице-президента процесс импичмента В мире
05.11.26 21:31 Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам Спорт
05.11.26 21:28 Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе" Культура
05.11.26 21:14 Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов Общество
05.11.26 21:02 Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне Спорт
05.11.26 21:01 Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям Общество
05.11.26 20:50 Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде Спорт
05.11.26 20:34 Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США - СМИ В мире
05.11.26 20:23 Полное погружение в профессию. Командир медицинского студотряда из Орши о трудовом семестре Регионы
05.11.26 20:08 Пловцы Мамекин и Кейко поделили золото чемпионата Беларуси на 200-метровке на спине Спорт
05.11.26 20:00 Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей Общество
05.11.26 19:53 Президент Парагвая Пенья подал в отставку В мире
05.11.26 19:47 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $255 млн до конца 2026 года В мире
05.11.26 19:37 В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится? Регионы
05.11.26 19:37 От инвестпроектов до подготовки кадров. Беларусь и Калужская область развивают партнерство в АПК Экономика
05.11.26 19:29 Мелания Трамп принимает делегации России и Украины В мире
05.11.26 19:28 Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Регионы
05.11.26 19:21 Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС Общество
Все новости
Все новости

Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
05 ноября 2026, 22:17

Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Новости темы "Проект "В теме" "
"Как лягушку варят на медленном огне". Эксперт о положении Украины и неспешности России
Азаров про конфликт в Украине: для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад сознательно жертвует Украиной и будет воевать до последнего. В то же время неясно, кто будет восстанавливать страну, так как помощь Запада в этом отношении - несбыточная мечта. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.
Рассуждая о положении Украины, Александр Алесин отметил: "С точки зрения военной логики мировые эксперты - бывшие генералы, бывшие советники министров обороны, разведчики - однозначно говорят, что кампания проиграна". 

"Необходимо спасать украинский народ в демографическом плане, потому что мужское население уничтожается. Кроме того, молодое население, которое не подлежит призыву, выезжает из своей страны, чтобы потом их не захлестнула волна мобилизации. Дело идет к тому, что Украина может лишиться своего человеческого потенциала. И восстанавливать Украину будет некому. Будет дикое поле", - сказал независимый военный аналитик. По его словам, думать, что Запад, который пожертвовал Украиной, будет потом ее восстанавливать, помогать дешевыми кредитами и так далее, - просто несбыточная мечта.
Александр Алесин заметил, что сейчас многие задумываются, как Украина будет. "Даже Коломойский (украинский бизнесмен. - Прим. БЕЛТА) сказал, что надо думать над проблемой, как потом вернуть мужчин, которые сейчас уехали в Европу, как их привлечь к восстановлению Украины. Если люди зрелые, которые имеют свои экономические интересы, ностальгию и так далее, захотят на родину, то молодежь, которая выехала в возрасте 16, 18, 20 лет и уже успеет построить свою жизнь на территории Европы, вряд ли захочет возвращаться и восстанавливать эту страну. Она ведь не будет иметь экономики: вся промышленность, портовое хозяйство, логистика, энергетика разрушены", - отметил эксперт.

"Запад сознательно убивает, жертвует Украиной и будет воевать до последнего украинца. Президент правильно сказал, что за всей этой военной активностью есть экономический интерес правящих кланов. Кочующая элита, заброшенная из соросовских кущей, свою страну не любит. Они свою страну не обеспечивают безопасностью, процветанием. Они временщики, действуют в интересах глобального финансового капитала. И поэтому, конечно, им наплевать на те волнения, которые происходят в их странах. Они думают о должностях, которые получат потом в Евросоюзе, ООН, в других международных организациях. Они уйдут из этих европейских стран, бросив Европу, которая сейчас разрушается, на произвол судьбы", - резюмировал независимый военный аналитик.-0-
Теги
ЕС проект БЕЛТА Украина
Новости рубрики Общество
Игорь Марзалюк. Скриншот видео "Образец женского служения". Какова роль Софьи Витовтовны в истории Беларуси и России
Фото из архива "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности
Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов
Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям
Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
Виктор Хренин. Фото "Ваяр" Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
  • Главная
  • Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС
    Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении
    Топ-новости
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
    "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
    Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
    Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика
    Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН
    Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.