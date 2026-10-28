Почему в конце первой четверти у школьников могут появляться головные боли и тошнота, объяснила педиатр

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переутомление, стресс и недостаток сна могут стать причинами головной боли, тошноты и болей в животе у школьников в конце первой четверти. Как помочь ребенку справиться с учебной нагрузкой и восстановить силы во время осенних каникул, рассказала педиатр Ольга Кардыш в эфире проекта "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Начало учебного года требует от ребенка адаптации к новому режиму: нужно рано вставать, выдерживать уроки, выполнять домашние задания и справляться с контрольными. Постепенно нагрузка накапливается, а вместе с ней может усиливаться усталость. "Ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту, боли в животе. Иногда за такими симптомами стоят переутомление, стресс и сложности с адаптацией к школьному режиму", - отметила специалист. Начало учебного года требует от ребенка адаптации к новому режиму: нужно рано вставать, выдерживать уроки, выполнять домашние задания и справляться с контрольными. Постепенно нагрузка накапливается, а вместе с ней может усиливаться усталость. "Ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту, боли в животе. Иногда за такими симптомами стоят переутомление, стресс и сложности с адаптацией к школьному режиму", - отметила специалист.





При этом не стоит автоматически объяснять все жалобы школьника усталостью. Если симптомы повторяются, усиливаются или сопровождаются другими тревожными признаками, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания. Один из главных факторов хорошего самочувствия - полноценный сон. Детям важно соблюдать режим дня и высыпаться, а родителям - следить за тем, чтобы поздние занятия и использование гаджетов не отнимали время, необходимое для отдыха.





Не менее важны питание и питьевой режим. Утром ребенку нужен завтрак, который поможет восполнить запас энергии перед учебным днем. Если школьник не успевает полноценно поесть, стоит заранее подготовить полезный перекус. Также важно напоминать детям пить воду в течение дня.





После уроков ребенку необходимо время, чтобы переключиться и отдохнуть. Не следует сразу нагружать его домашними заданиями и дополнительными занятиями. Прогулка, спокойная игра или любимое хобби помогут восстановить силы. "Ребенку важно не только учиться и выполнять обязанности, но и иметь время на отдых. Не стоит превращать весь его день в бесконечную череду уроков и дополнительных занятий", - подчеркнула педиатр.





Отдельное внимание специалист советует уделять эмоциональному состоянию школьника. Постоянные требования получать высокие оценки, сравнение с другими детьми и страх ошибиться могут усиливать тревожность. Родителям важно обсуждать с ребенком не только успеваемость, но и его настроение, отношения с одноклассниками и возможные трудности в школе.





Осенние каникулы - возможность восстановить силы перед следующей учебной четвертью. По словам специалиста, в этот период важно не перегружать ребенка занятиями, а дать ему возможность выспаться, больше гулять и проводить время с близкими. "Главное - обращать внимание на состояние ребенка, слышать его жалобы и вовремя реагировать на изменения в самочувствии. Отдых - такая же важная часть жизни школьника, как учеба", - отметила Ольга Кардыш.



