Почему у Евросоюза появляются политические обиды? Мнение профессора МГИМО

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, что у России, Китая и США есть возможность договариваться, а у отстраненного от этого диалога Евросоюза при этом возникают политические обиды.Рассуждая о возможной встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене, Елена Пономарева заметила, что США в целом ведут отношения в формате сделок. "С точки зрения бизнеса Трамп может выступать иногда союзником Российской Федерации. С точки зрения политической и военной - противником, - сказала профессор МГИМО. - Китай, при всей реализации его интересов, в том числе экономических, энергетических, инфраструктурных, все-таки мы рассматриваем как нашего стратегического, главного союзника"."Силы разные, силы значимые. Конфликты идут, но тем не менее есть возможность все равно определяться, что будет дальше. Очевидно, что конфликты все заканчиваются когда-то, но как и что будет происходить, это, конечно, вопрос договоренности", - отметила доктор политических наук.Елена Пономарева добавила: "Но возникает еще одна ситуация, появляются политические "обидки", и, может быть, даже экономические. Это, конечно, Европейский союз, который якобы не участвует в этом. Якобы - потому что все равно координация позиций, я уверена, с рядом лидеров европейских государств и Штатов все равно происходит"."Сегодня применительно к Западу очень сложно говорить о роли государства в том или ином процессе, надо говорить о роли тех или иных групп в принятии политических решений. Получается, что Европейский союз, скажем, исключается формально из этого разговора. Но я думаю, что есть другие способы взаимодействия с представителями Европейского союза, и они, как известно, тоже пытаются свое какое-то видение зафиксировать", - сказала профессор МГИМО, подчеркнув, что именно гиганты очень часто определяют жизнь и судьбу малых государств.-0-