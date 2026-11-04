Почему у Евросоюза появляются политические обиды? Мнение профессора МГИМО

"Силы разные, силы значимые. Конфликты идут, но тем не менее есть возможность все равно определяться, что будет дальше. Очевидно, что конфликты все заканчиваются когда-то, но как и что будет происходить, это, конечно, вопрос договоренности", - отметила доктор политических наук.
Елена Пономарева добавила: "Но возникает еще одна ситуация, появляются политические "обидки", и, может быть, даже экономические. Это, конечно, Европейский союз, который якобы не участвует в этом. Якобы - потому что все равно координация позиций, я уверена, с рядом лидеров европейских государств и Штатов все равно происходит".
"Сегодня применительно к Западу очень сложно говорить о роли государства в том или ином процессе, надо говорить о роли тех или иных групп в принятии политических решений. Получается, что Европейский союз, скажем, исключается формально из этого разговора. Но я думаю, что есть другие способы взаимодействия с представителями Европейского союза, и они, как известно, тоже пытаются свое какое-то видение зафиксировать", - сказала профессор МГИМО, подчеркнув, что именно гиганты очень часто определяют жизнь и судьбу малых государств.-0-