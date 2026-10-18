Почему трудно организовать промышленное разведение раков и как белорусские ученые приблизились к решению

С незапамятных времен люди ловят диких раков, а вот организовать их промышленное разведение не могут до сих пор. Много десятилетий ученые из разных стран ведут гонку - кто первым сможет наладить искусственный конвейер по превращению икры в рачков, которых потом можно будет выпустить в водоем. У белорусских ученых уже получилось создать специальный инкубатор, где выживаемость будущих раков достигает рекордных 95%. За разработкой - многолетний труд десятков ученых и энтузиастов.

История с клешнями

- В Беларуси обитают три вида раков: широкопалый, узкопалый и американский полосатый (болотный), - рассказывает старший преподаватель кафедры ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Юрий Салтанов. - Последний относится к инвазивным видам, искусственно завезенным в нашу страну. Вроде бы ничего страшного, тоже рак. Вот только никакой гастрономической ценности из-за твердого панциря он не имеет. Лущится крайне плохо. Кроме того, в водоемах, где заводится "американец", он вытесняет белорусские виды.

Вопросами разведения раков в искусственных условиях Юрий Михайлович занимается с конца 1990-х. Его первый проект в науке - разработка методов получения молоди широкопалого рака в естественных условиях. Тогда ученые работали на открытых водоемах, сегодня - с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ), которые находятся в помещениях.

- Поскольку раки - хладнокровные животные, темп их роста и вообще все внутренние процессы напрямую зависят от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем быстрее они растут. Зимой они впадают в состояние анабиоза и полгода просто "пересиживают" холодное время. На юге, где вообще нет холодов, раки растут круглый год, - поясняет эксперт. - Узкопалый вид зимой выдерживает температуру в 0,1°C. Главное, чтобы вода не замерзла. При этом он "теряет" фактически полгода жизни и развития, пережидая холодные времена. Один из специальных лотков, где содержится маточное стадо раков

В 2003-2005 годах отечественные исследователи начали устанавливать в Миорском районе специальные садки - сетчатые ящики размерами метр на метр, которые размещали в водоемах, где жили широкопалые раки.

- Спаривание у раков протекает с конца октября до первой половины ноября, после чего они откладывают икру, которую носят на себе до лета, восемь-девять месяцев. Мы помещали самок в садки в мае. Личинки будущих раков выклевывались прямо на брюшке самки, отделялись и падали в наши "сети". В те годы мы получили достаточно неплохие результаты, выживаемость молоди была в районе 50-60%. В природе она еще меньше, - отмечает Юрий Салтанов.

В самом начале белорусские ученые использовали стандартную технологию инкубации на самках. Сложность в том, что водоемы, где устанавливали садки, находились далеко от населенных пунктов.

- Проблема с логистикой съедала львиную долю бюджета. Массовое получение молоди оказалось просто нерентабельным. И от этой технологии мы отказались. Сосредоточились на работе с УЗВ, помещение для которой можно построить где угодно, - отмечает эксперт.

Когда ученые начали возводить первые установки, возникли новые проблемы. Главная - самка в состоянии стресса просто съедает икру, которую носит.

- Садим самок с икрой, приходим на следующий день - икры нет, а она сидит. Представьте, если посадить 5 000 особей и не учесть какой-нибудь фактор, который им не понравится, они за ночь съедят все. Учесть абсолютно все показатели невозможно, - говорит ученый.

Капризный вид

По словам собеседника, принципиальная особенность выращивания рыбы в том, что ей нужна кубатура. Рыба может находиться как в верхнем слое, так и в среднем или в нижнем, поэтому в одном кубе воды ее помещается достаточно много:

- Рак ползает по дну, ему нужна площадь. В этом - проблема. На определенной территории мы не можем выращивать такое же большое количество раков, как форели. Лазерно-оптическое устройство "Стронга" для обработки икры как раков, так и рыбы

Кроме того, одна форель дает сотни тысяч икринок, а от одной самки рака можно получить всего несколько сотен штук.

- Мы взяли 50 форелей - и по факту у нас целое хозяйство работает, - подчеркивает Юрий Салтанов. - Чтобы у нас заработало хозяйство по разведению раков, нужно маточное стадо в десятки тысяч "голов". К тому же самка ходит с икрой восемь месяцев, а за ней нужно следить. Иначе начинаются грибковые заболевания, появляются паразиты - фактически две трети икры погибает.

После серии исследований белорусские ученые пришли к выводу, что икринки нужно снимать с самок и обрабатывать противогрибковыми и противопаразитарными препаратами. Это увеличивает их сохранность. Для икры разработали инкубационную установку.

- В мире широко используется инкубатор для икры рыб - аппарат Вейса - со стандартной подачей воды снизу, - поясняет Юрий Салтанов. - Благодаря ему мы получили выклев личинок в первой стадии чуть ли не в 100%. Но из них выжила только десятая часть. Аппарат Вейса позволяет обеспечить практически 100%-й выклев личинок

По словам собеседника, в первые дни жизни рачки просто висят под брюшком самки, а те, двигая хвостом, облегчают дыхание молоди. Белорусским ученым удалось решить и эту проблему. Только вот подробности решения Юрий Салтанов не приводит - его будут патентовать.

- Уникальность в том, что удалось создать технологию, которая позволяет в искусственных условиях обеспечить личинок кислородом, - отмечает исследователь. - В итоге получили 70-82% выживаемости. На следующем этапе мы внедрили разработку в производство в одном из рыбхозов. Там на выходе получили вообще 95% выживаемости.

В устройстве специалисты поддерживают температуру воды в районе 18°C. Это позволит проводить инкубацию не за восемь месяцев, а за три. Кроме того, икра отделена от самок, что защищает ее от "материнских" стрессов.

Ближайшие перспективы

- Скоро снова загрузим инкубатор, - уточняет исследователь. - К концу февраля планируем получить первых личинок, будем дорабатывать технологию по доращиванию молоди, которую в дальнейшем поместим в естественные водоемы. А вот товарные раки из этой икры будут получены через два года.

Юрий Салтанов подчеркивает, что созданные его командой инкубационные установки занимают мало места и очень просты в эксплуатации:

- При желании такую можно поставить в обычном гараже, даже если там нет водопровода. И можно проводить инкубацию икры раков. Понятно, что технологический процесс, если человек не специалист, настроить будет сложно. Поэтому дело за подготовленными кадрами, которые должны понимать, что, когда и как надо делать.

Есть и другие нюансы разведения раков. Так, молодь нельзя помещать в водоемы с форелью. Она попросту съест рачков. Зато с карпами раки уживаются прекрасно. Исследования это доказали - в нагульных прудах Брестчины раки чувствуют себя превосходно.

Килограмм раков в Беларуси продают по 130-150 рублей. Но с тем, что они станут дешевле, ученый не согласен. В пример приводит все ту же форель. Сегодня отечественные флагманы этой отрасли вышли на объем в 500 тонн, в ближайшие два года планируют удвоить его, но цена на эту рыбу в магазинах не упала. Дело в том, что используемые технологии сами по себе дорогостоящие.

| Алексей Горбунов, газета "7 дней", фото предоставлены БГСХА.

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