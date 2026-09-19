Почему сырьевая база Европы резко сократилась? Эксперт связал это с "пробуждением" стран Востока

"Наступил момент истины. Страны Востока (всего Востока, не только Китай или государства Юго-Восточной Азии) уже в полной мере осознали свои национальные интересы. Даже страны Передней Азии, которые еще совсем недавно были марионетками тех же США, "взбрыкнули". Те же саудиты, Арабские Эмираты и далее по списку. Они уже не видят в США и тем более в странах Европы каких-то поводырей", - сказал Евгений Спицын. "Наступил момент истины. Страны Востока (всего Востока, не только Китай или государства Юго-Восточной Азии) уже в полной мере осознали свои национальные интересы. Даже страны Передней Азии, которые еще совсем недавно были марионетками тех же США, "взбрыкнули". Те же саудиты, Арабские Эмираты и далее по списку. Они уже не видят в США и тем более в странах Европы каких-то поводырей", - сказал Евгений Спицын.

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны всего Востока в полной мере осознали свои национальные интересы, что привело к резкому сокращению сырьевой базы Европы. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал историк Евгений Спицын.Эксперт отметил, что в этой ситуации у европейцев резко сократилась сырьевая база. Этот процесс вызван не столько физическим истощением собственных недр, сколько резкой потерей доступа к дешевым внешним ресурсам, в том числе в странах Ближнего Востока. Более того, западная цивилизация могла бы рухнуть еще в конце XX века, считает Евгений Спицын. "Всем уже было очевидно (в том числе интеллектуалам на Западе), что на рубеже 1970-1980 годов западный мир влетел в очередной системный кризис. Почему появились рейганомика и тэтчеризм (курсы правительства США и Британии, получившие названия в честь руководителей этих стран. - Прим. БЕЛТА)? Это была своеобразная попытка минимизировать угрозу этого кризиса, но он никуда не делся", - подчеркнул историк.Он отметил, что именно по этой причине президент США Рональд Рейган в начале восьмидесятых годов начал раздувать военный психоз и объявил Советский Союз "империей зла". "Все дело в том, что для буржуазного мира, особенно в стадии империализма, выход из системного кризиса - это только война. Это показали Первая и Вторая мировые войны. Но в восьмидесятые годы кардинальным образом поменялась ситуация - уже было ядерное оружие. И в ход были пущены разные инструменты: одурманивание, околпачивание и привод к власти марионеток. Американцы сыграли ключевую роль в том, что Горбачев стал лидером Советского Союза. В результате произошел развал СССР, и они (США и страны Запада. - Прим. БЕЛТА) в течение 30 лет пожирали наше экономическое наследие, получили доступ к дешевому сырью", - заключил Евгений Спицын.-0-