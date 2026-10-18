Почему США налаживают отношения со всеми? Мнение военного эксперта

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал о том, что США планомерно берут курс во всем мире на установление нормальных отношений, а также объяснил причины этого."США последовательно берут курс во всем мире на установление нормальных отношений со всеми странами, устранив опасность перехода напряженного состояния в состояние войны", - сказал Яков Кедми, добавив, что основные причины - экономические.Эксперт констатировал, что война - самое дорогое, что может быть: "Это стоит огромных денег. Постоянно. И не важно, насколько Соединенные Штаты богаты, у них сегодня уже не хватает денег на новую войну точно, с противником, как Россия и Китай, абсолютно. Поэтому выбирается другой способ - давайте устраним опасность войны, вооруженного столкновения, который нанесет ущерб обеим сторонам. Но американцев больше всего волнует ущерб им, потому что это может подорвать Соединенные Штаты как мировую державу. И другие страны, которые не будут участвовать в этом конфликте, продвинутся вперед". По словам Якова Кедми, США также берут во внимание и тот факт, что у России нарастает превосходство стратегических видов вооружения."Поскольку Соединенные Штаты строят свое будущее на использовании экономической и технологической научной мощи, военная сила играет не основную роль, для развития этих областей нужна мирная, спокойная обстановка. Экономика не может развиваться в непредвиденной ситуации нормально, - сказал Яков Кедми. - В этом у Соединенных Штатов есть намного больше преимуществ, чем в военной области. И цена этого по сравнению с войной намного меньше".По словам военного эксперта, изменилась американская политика: "Это почти не имеет отношения к Трампу. Это объективная реальность оценки руководства Соединенных Штатов, в каком мире мы живем и куда он движется, и какое там место Соединенных Штатов".-0-