Почему США активизировали переговоры по Украине? Эксперт уверен, что дело в высоких ценах на нефть

"Почему Трамп активизировал переговорный процесс по Украине, забыв про Иран и все такое прочее? Это совершенно очевидно. Достаточно посмотреть, сколько на фондовой бирже стоит баррель нефти. В Америке цены на бензин взлетели до невиданных высот. А ему меньше, чем через два месяца, предстоят промежуточные выборы", - напомнил Евгений Спицын. "Почему Трамп активизировал переговорный процесс по Украине, забыв про Иран и все такое прочее? Это совершенно очевидно. Достаточно посмотреть, сколько на фондовой бирже стоит баррель нефти. В Америке цены на бензин взлетели до невиданных высот. А ему меньше, чем через два месяца, предстоят промежуточные выборы", - напомнил Евгений Спицын.





Эксперт полагает, что в условиях неудач США в конфликте с Ираном действующему главе Белого дома пришлось искать выход из ситуации. Речь идет о необходимости снизить цены на нефть, тем самым изменив в лучшую сторону положение дел на американском топливном рынке. По мнению Евгения Спицына, именно этим можно объяснить призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Трампу надо, чтобы цены на нефть резко снизились, а Зеленский выбивает Россию из числа важных игроков нефтяного рынка. Вот, что для него (Дональда Трампа. - Прим. БЕЛТА) самое важное, ему нужна сделка. И он сейчас будет выкручивать руки Зеленскому, чтобы в ближайший месяц или, по крайней мере, за пару-тройку недель до промежуточных выборов кардинально поменять ситуацию, прежде всего на внутреннем нефтяном рынке, чтобы стоимость галлона бензина в США упала бы в разы", - убежден Евгений Спицын.-0-

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активизация переговорного процесса по украинскому конфликту с американской стороны может быть связана с желанием президента США Дональда Трампа переменить ситуацию на внутреннем топливном рынке. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил историк Евгений Спицын.