30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему растет косточка на большом пальце ноги и можно ли остановить ее рост, в том числе с помощью гимнастики, разъяснила инструктор по лечебной физкультуре Виктория Ковалик в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Причин для роста косточки может быть множество. Самая распространенная - ношение неправильной обуви. "Когда узкий носок, происходит сдавливание пальцев и деформация - пальчик уходит в сторону и образуется хрящ, вырастает косточка", - пояснила Виктория Ковалик.
Образование косточки можно приостановить, но исправить уже косточку упражнениями нельзя. Можно только замедлить дальнейший рост и улучшить самочувствие.
Инструктор привела несколько упражнений, которые помогут остановить прогрессирующий рост косточки и снять напряжение в пальцах. Для них понадобится коврик и нужно снять обувь. Для начала следует расслабить мышцы стопы - развести пальцы, прямо веером, и удерживать 5-7 секунд, затем расслабить. Выполнить 5-10 таких повторений. "Мы тем самым улучшим кровоснабжение мышц свода стопы, расслабим пальцы. Когда закончили с расслаблением, переходим к упражнениям. Одно из упражнений, которое помогает хорошо, эффективно укрепить мышцы стопы, - собирание пальцами ног предметов. Это может быть что угодно - камушки, полотенце, ручка. Просто захватываем пальчиками и перекладываем в другое место", - поделилась Виктория Ковалик.
В целом решение вопроса должно быть комплексное - и с ношением специальных стелек, и с систематическим выполнением упражнений, и другими аспектами. "Рекомендую обратиться к врачу-ортопеду, который поможет полностью сформировать лечение", - заключила инструктор.-0-
Общество
30 сентября 2026, 15:35
Почему растет косточка на большом пальце ноги и как это остановить, объяснила инструктор ЛФК
Фото Pixabay
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