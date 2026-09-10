Почему, по мнению Европы, надо продолжать войну в Украине, объяснил политолог 

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" политолог, публицист Дмитрий Куликов высказал мнение о том, что на Западе существуют две линии в отношении России, которые преследуют одну цель, расходясь только во мнении о том, каким образом ее достичь.Рассуждая о действиях Евросоюза в отношении России, Дмитрий Куликов отметил, что в Европе есть несколько позиций. "Одни говорят: мы принадлежим к той же элитной группировке, системе кланов, от которой действовали Байден и Обама, а не те, кто сейчас в Америке временно сидит в президентском кресле. У нас 80 лет война идет с Россией и заканчивать ее мы не собираемся - говорят другие кланы, которые завязаны на Лондон, на те круги в Америке, которые принято называть демократическими", - сказал политолог."Нынешние европейские лидеры принадлежат другой части подлинной структуры. Они их собственность. Никакой речи об интересах немцев, французов, еще кого-то просто не может быть, - отметил Дмитрий Куликов. - Сейчас время такое, когда есть прямая приказная система и отношения начальника и подчиненного. Все скрывать уже невозможно. Действовать нужно максимально быстро, жестко и через приказ".По словам политолога, англосаксонская элита считает, что войну в Украине надо продолжать в ее горячей фазе, потому что Россия все-таки рухнет или сдастся. По их мнению, если этого не произошло с 2022 по 2026 год, это не значит, что она и дальше сможет так стоять. А если свернуть и остановиться, то рухнут они."У них выхода нет. Представим, что Америка перестала участвовать в борьбе за мировое господство. У Америки-то есть шансы для жизни, самообеспечения, самодостаточности", - сказал политолог. Именно этим обусловлен интерес США к Гренландии, Канаде и Мексике.На Западе, по словам эксперта, существуют две не предельно антагонистичные линии. "Они расходятся в некоторых представлениях достижения целей, но сходятся на том, что западный сверхчеловек - хозяин мира. И он должен быть хозяином мира", - подчеркнул Дмитрий Куликов.-0-