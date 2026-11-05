Почему перед выходом на мороз не стоит пить горячий чай, объяснила врач по медпрофилактике

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие предпочитают перед прогулкой в холодную погоду выпить чашку горячего чая. Верно ли это и какие правила зимних прогулок еще нужно знать, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала врач по медицинской профилактике Катарина Куприян, сообщает БЕЛТА.
Перед прогулкой не стоит и плотно укутывать шею шарфом, так как таким образом можно перекрыть циркуляцию в кровеносных сосудах, а также натягивать шарф на лицо. "Вы будете выдыхать в шарф свой воздух, наполненный водяными парами. Вода очень быстро остывает в морозную погоду, поэтому вместо тепла вы только еще больше охладите себя", - добавила врач.
Гораздо важнее в холод дышать не ртом, а носом. "Когда человек дышит ртом, то холодный воздух остужает слизистую ротоглотки, попадает на незащищенные миндалины", - отметила специалист. Не стоит в сильный мороз надевать массивные украшения, которые быстро остывают, накаляются, ведь это чревато обморожением мочек или пальцев. В холода также лучше отказаться от узкой тесной обуви и выбрать многослойный гардероб.
"При выборе крема для лица, который наносится перед прогулкой в зимнюю погоду, важно помнить, что увлажняющий состав не подходит для использования в морозы. Вода, которая в нем содержится, будет замерзать, а микрочастицы льда - травмировать кожу. Поэтому лучше выбрать вариант на безводной основе, содержащий большое количество жирных кислот. Они создадут липидный защитный слой. При этом нанести его нужно именно за 30-40 минут до выхода, чтобы крем успел впитаться, создав защитную оболочку", - рассказала Катарина Куприян.-0-
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