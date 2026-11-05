Почему перед выходом на мороз не стоит пить горячий чай, объяснила врач по медпрофилактике

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие предпочитают перед прогулкой в холодную погоду выпить чашку горячего чая. Верно ли это и какие правила зимних прогулок еще нужно знать, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала врач по медицинской профилактике Катарина Куприян, сообщает БЕЛТА.

В физиологии существует такое понятие, как гомеостаз, или поддержание постоянства внутренней среды организма. "Наш организм очень не любит перепады. И если на холоде мы выпьем горячий чай, кофе, то организму это не понравится. Кровеносные сосуды, поверхностные, которые питают мягкие ткани, лицо, конечности, расширяются под действием тепла. А естественная реакция сосудов на холод - сужение, чтобы кровь из периферических сосудов попала в центральные, которые омывают внутренние органы, и сохранила тепло. После чашки горячего напитка на холоде сосуды не успевают сузиться, и вместо того, чтобы сохранить тепло в важных органах, идет активный его выброс в окружающую среду за счет повышенного теплоотделения", - пояснила Катарина Куприян. В физиологии существует такое понятие, как гомеостаз, или поддержание постоянства внутренней среды организма. "Наш организм очень не любит перепады. И если на холоде мы выпьем горячий чай, кофе, то организму это не понравится. Кровеносные сосуды, поверхностные, которые питают мягкие ткани, лицо, конечности, расширяются под действием тепла. А естественная реакция сосудов на холод - сужение, чтобы кровь из периферических сосудов попала в центральные, которые омывают внутренние органы, и сохранила тепло. После чашки горячего напитка на холоде сосуды не успевают сузиться, и вместо того, чтобы сохранить тепло в важных органах, идет активный его выброс в окружающую среду за счет повышенного теплоотделения", - пояснила Катарина Куприян.





Перед прогулкой не стоит и плотно укутывать шею шарфом, так как таким образом можно перекрыть циркуляцию в кровеносных сосудах, а также натягивать шарф на лицо. "Вы будете выдыхать в шарф свой воздух, наполненный водяными парами. Вода очень быстро остывает в морозную погоду, поэтому вместо тепла вы только еще больше охладите себя", - добавила врач.





Гораздо важнее в холод дышать не ртом, а носом. "Когда человек дышит ртом, то холодный воздух остужает слизистую ротоглотки, попадает на незащищенные миндалины", - отметила специалист. Не стоит в сильный мороз надевать массивные украшения, которые быстро остывают, накаляются, ведь это чревато обморожением мочек или пальцев. В холода также лучше отказаться от узкой тесной обуви и выбрать многослойный гардероб.





"При выборе крема для лица, который наносится перед прогулкой в зимнюю погоду, важно помнить, что увлажняющий состав не подходит для использования в морозы. Вода, которая в нем содержится, будет замерзать, а микрочастицы льда - травмировать кожу. Поэтому лучше выбрать вариант на безводной основе, содержащий большое количество жирных кислот. Они создадут липидный защитный слой. При этом нанести его нужно именно за 30-40 минут до выхода, чтобы крем успел впитаться, создав защитную оболочку", - рассказала Катарина Куприян.-0-



