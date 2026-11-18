18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никотин вызывает сильное привыкание, поэтому далеко не все готовы от него отказаться. Об этом рассказал журналистам врач-психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического центра Александр Казаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Лечение никотиновой зависимости не требует нахождения пациента в стационаре и является комплексным. "Оно сочетает в себе психотерапию с фармакологией. Однако главным условием является желание пациента бросить курить. Если человек сам пришел, осознает, понимает свою проблему и хочет ее решить, это гарантирует 90% успеха. Но важно понимать, что никотин - это вещество, вызывающее тяжелейшую зависимость. По сути, это тяжелый наркотик, который, как и любой другой, вызывает привыкание", - рассказал Александр Казаков.





У молодых людей зависимость от курения развивается очень быстро, иногда после трех-четырех сигарет. "Важно отметить, что среди молодежи широкое распространение получила мода на вейпы. Так вот, отказаться от них еще сложнее. И прежде всего по той причине, что в обществе бытуют мифы, будто электронные системы безопаснее сигарет. Они не пахнут как сигареты, многие даже курят их в помещениях. Таким образом формируется еще и психологическая зависимость", - отметил Александр Казаков.





Говоря о запретах на курение, специалист подчеркивает большую эффективность осознанности общества в отказе от пагубной привычки. "Делая выбор в пользу здорового образа жизни, человек должен понимать, что если даже он не погибнет в короткий срок от рака, то качество жизни его при постоянном курении значительно снизится. Особенно важно сформировать это понятие у подростков", - рассказал Александр Казаков.-0-