Почему необходимо развивать микроэлектронику? Эксперт объяснил ее актуальность

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Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность
"Мы не только их сохранили, но и модернизировали, привели в соответствие с самыми современными трендами. Это был правильный шаг со стороны Президента. В 2022 году Запад отрезал Союзное государство от рынка микрочипов, чтобы обвалить нашу экономику и лишить нас возможности развиваться. Но благодаря тому, что мы сохранили собственное производство микрочипов и микросхем, мы смогли обеспечить себя этой продукцией", - подчеркнул Алексей Авдонин.
При этом белорусские специалисты не останавливаются на достигнутом и продолжают наращивать компетенции в сфере микроэлектроники. Эксперт полагает, что такая работа особенно необходима с учетом того внимания, которое уделяют совершенствованию микросхем и микрочипов в самых передовых странах мира. "На этой основе создаются технологии как для гражданской, так и для военной сфер. И наша задача не упустить эти тренды. Безусловно, это дорогостоящие разработки, но мы не можем упустить момент", - заключил он.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.