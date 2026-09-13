Почему необходимо развивать микроэлектронику? Эксперт объяснил ее актуальность

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин объяснил необходимость развития сферы микроэлектроники и ее важность для различных сфер экономики."Тема микроэлектроники становится крайне актуальной. Дело в том, что крупные корпорации на протяжении длительного времени (наверное, нескольких десятилетий) стремились подмять под себя цикл разработки микрочипов и микросхем, тем самым обеспечивая тотальный контроль всего рынка микроэлектроники, - сказал Алексей Авдонин. - И если государство вынуждено покупать микрочипы, то совершенно понятно, что говорить о собственном производстве каких-либо радиотехнических изделий невозможно".При этом, как обратил внимание эксперт, продукция микроэлектроники используется в самых разных сферах - как гражданских, так и военных. Именно поэтому после развала Советского Союза даже в тяжелом социально-экономическом положении в белорусском государстве уделялось повышенное внимание предприятиям, которые выпускают продукцию микроэлектроники."Мы не только их сохранили, но и модернизировали, привели в соответствие с самыми современными трендами. Это был правильный шаг со стороны Президента. В 2022 году Запад отрезал Союзное государство от рынка микрочипов, чтобы обвалить нашу экономику и лишить нас возможности развиваться. Но благодаря тому, что мы сохранили собственное производство микрочипов и микросхем, мы смогли обеспечить себя этой продукцией", - подчеркнул Алексей Авдонин.При этом белорусские специалисты не останавливаются на достигнутом и продолжают наращивать компетенции в сфере микроэлектроники. Эксперт полагает, что такая работа особенно необходима с учетом того внимания, которое уделяют совершенствованию микросхем и микрочипов в самых передовых странах мира. "На этой основе создаются технологии как для гражданской, так и для военной сфер. И наша задача не упустить эти тренды. Безусловно, это дорогостоящие разработки, но мы не можем упустить момент", - заключил он.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.