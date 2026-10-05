Почему некоторые люди в сезон ОРВИ и гриппа болеют по многу раз, пояснила врач-клиницист

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые люди в сезон ОРВИ и гриппа болеют по многу раз из-за многообразия респираторных возбудителей, сообщила журналистам доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ кандидат медицинских наук Наталья Климович, передает корреспондент БЕЛТА.

Врач-клиницист отметила, что в своей практике очень часто сталкивается с жалобами пациентов на то, что после болезни они вновь заболевают, и этот период длится бесконечно долго.





"Есть большое количество штаммов вирусов. Тот же риновирус - это более 150 штаммов. Перенесенная единожды инфекция не дает иммунитета против других штаммов", - сказала Наталья Климович. Таким образом, после перенесенного заболевания на какой-то период формируется защита против конкретного штамма, но другие варианты, которые продолжают циркулировать, способствуют развитию инфекционного процесса.





Наталья Климович отметила, что период подъема заболеваемости острых респираторных заболеваний начинается фактически с сентября и длится до середины весны. Защититься от большого количества возбудителей можно благодаря вакцинации против гриппа, а также - что крайне важно - грамотному поведению.





По ее словам, контакт с больным человеком с высокой долей вероятности предполагает инфицирование. Но заболеет ли человек - это другой вопрос. Большое значение имеет доза вирусной нагрузки.





"Мы должны быть ответственны по отношению к своему здоровью. Если заболеваем, не должны посещать общественные мероприятия, ходить на работу, посещать организованные коллективы. Надо дать время справиться с инфекцией, чтобы не иметь последствий и осложнений инфекционного процесса", - сказала врач-клиницист.





Культура поведения предполагает и хорошие привычки, прежде всего, мытье рук. "Это элементарные вещи, но они и самые дешевые, самые экономичные. Пришли в дом или офис с улицы или общественного места - прежде всего нужно помыть руки", - подчеркнула она.





Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями на сегодня в Беларуси оценивается как стабильная, контролируемая, характерная для данного периода года. Циркулируют негриппозные респираторные вирусы, такие как вирусы парагриппа, риновиросы, бокавирусы, аденовирусы и другие.





Подъем заболеваемости респираторными инфекциями прогнозируется на характерный для страны период - конец января - начало февраля 2027 года. При этом ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и вируса SARS-COv-2.





Эксперты полагают, что в предстоящем эпидсезоне активность варианта А(H3N2) будет снижена, преимущественно должен циркулировать вирус гриппа А(H1N1). Вирус гриппа B, как правило, присоединяется к циркуляции в конце сезона, т.е. в конце зимы либо же весной и может в свою очередь вызвать второй подъем заболеваемости респираторными инфекциями.





Что же касается вакцинопрофилактики гриппа, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, штаммовый состав вакцин на сезон 2026-2027 годов был обновлен полностью по всем трем штаммам.-0-