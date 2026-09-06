Почему на пр.Независимости деревья "переехали" в кадки? Кухарев о новом подходе к озеленению центра Минска

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Ранее на пр.Независимости росли деревья, специально подобранные учеными Национальной академии наук Беларуси с учетом их адаптации к городской среде. В течение нескольких лет растения успешно приживались, однако ключевым фактором для "переезда" стало близкое залегание подземных коммуникаций теплоснабжения.
Дело в том, что минувшей зимой были сильные морозы, которые держались около двух месяцев. Чтобы обеспечить дома теплом, потребовалось поддерживать высокую температуру теплоносителя в трубах. Это привело к перегреву корневой системы деревьев, в результате чего они погибли. Все меры, принимаемые специалистами с привлечением сотрудников Ботанического сада и других специализированных институтов по подкормке и реанимации, результатов не дали.
"Видя эту ситуацию, понимая, что при повторной высадке через определенное время корневая система опять подойдет к коммуникациям, приняли взвешенное решение о высадке деревьев именно в кадках. Подобная технология позволит корневой системе безопасно и полноценно развиваться 15 и более лет, поэтому дальше будем работать именно в этом формате", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.
Говоря о параметрах используемых кадок, Владимир Кухарев отметил, что их текущего объема вполне достаточно для развития деревьев на ближайшие 10 лет. При этом растения не будут сильно вытягиваться в высоту: специалисты планируют регулярно формировать их крону. Для высадки подобраны специфические породы, у которых растет именно широкая крона, а не высота ствола.
"Будем работать с ними дальше, смотреть, как растения перенесут зимний период, и действовать по ситуации. В случае необходимости убрать их не составит большой проблемы, для этого достаточно всего одного дня", - резюмировал председатель Мингорисполкома.-0-