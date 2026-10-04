Почему Лукашенко лично встречается с российскими губернаторами, рассказал эксперт

Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью как сейчас, так и в перспективе. "В России существуют различные группы влияния. В определенный исторический период они приобретали иногда большое влияние на правящую элиту Российской Федерации. Например, во время Ельцина относились очень недоверчиво к нам. Далее - олигархи. Они точили зубы на нашу собственность, то, что мы не растратили, не разбазарили, они хотят целым куском взять, за бесценок, - отметил Александр Алесин. - Поэтому они пытались политически ослабить наше государство, продиктовать нам сдачу наших позиций. Ну и тут позиция Президента сыграла ведущую роль. Он говорил, что дружба дружбой, но наши государственные интересы на первом месте. И без ущерба для интересов и России, и Беларуси".-0-