Почему Лукашенко лично встречается с российскими губернаторами, рассказал эксперт

"Президент (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) неоднократно говорил, что сейчас трудное время, но время больших возможностей. Ведущие западные компании ушли с российского рынка, оголили его. И сейчас у белорусских предприятий есть большой шанс занять эти места. Потому что конкуренты попросту ушли по своей глупости. Сейчас удобный момент воспользоваться промашкой наших западных конкурентов и вернуть себе то, что было утрачено в годы распада Советского Союза и обвальной приватизации в Российской Федерации, - подчеркнул он. - Президент очень четко ловит этот момент. И чтобы быстрее осуществить все мероприятия по закреплению на российском рынке, он лично руководит всеми действиями, лично встречается с губернаторами, вице-премьерами, российским премьером и так далее".
Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью как сейчас, так и в перспективе. "В России существуют различные группы влияния. В определенный исторический период они приобретали иногда большое влияние на правящую элиту Российской Федерации. Например, во время Ельцина относились очень недоверчиво к нам. Далее - олигархи. Они точили зубы на нашу собственность, то, что мы не растратили, не разбазарили, они хотят целым куском взять, за бесценок, - отметил Александр Алесин. - Поэтому они пытались политически ослабить наше государство, продиктовать нам сдачу наших позиций. Ну и тут позиция Президента сыграла ведущую роль. Он говорил, что дружба дружбой, но наши государственные интересы на первом месте. И без ущерба для интересов и России, и Беларуси".-0-
Скриншот видео телеканала СТВ