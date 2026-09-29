"Давление нужно измерять три раза и брать среднее, а также на разных руках. Для чего? Если мы будем видеть большую разницу в показателях давления на и разных руках, то это может говорить о совершенно другой патологии. Поэтому мы рекомендуем измерять артериальное давление на разных руках. И не забывайте записывать свои показатели, чтобы рассказать доктору и поставить верный медицинский диагноз", - акцентировал Валерий Андриенко.-0-
Общество
29 сентября 2026, 11:08
Почему измерять давление рекомендуется на обеих руках, разъяснил врач
Фото из архива
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему рекомендуют измерять артериальное давление на обеих руках, пояснил врач Валерий Андриенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
При гипертонии или при подозрении на гипертоническую болезнь необходимо измерять артериальное давление несколько раз в день определенным способом, чтобы исключить ложные результаты. "Так нельзя измерять давление сразу после физической активности. К примеру, если прошлись по улице, поднялись на свой этаж, прибежали домой запыхавшись. Конечно, это неправильно, ведь оно однозначно будет повышено", - подчеркнул доктор.
"Давление нужно измерять три раза и брать среднее, а также на разных руках. Для чего? Если мы будем видеть большую разницу в показателях давления на и разных руках, то это может говорить о совершенно другой патологии. Поэтому мы рекомендуем измерять артериальное давление на разных руках. И не забывайте записывать свои показатели, чтобы рассказать доктору и поставить верный медицинский диагноз", - акцентировал Валерий Андриенко.-0-
"Давление нужно измерять три раза и брать среднее, а также на разных руках. Для чего? Если мы будем видеть большую разницу в показателях давления на и разных руках, то это может говорить о совершенно другой патологии. Поэтому мы рекомендуем измерять артериальное давление на разных руках. И не забывайте записывать свои показатели, чтобы рассказать доктору и поставить верный медицинский диагноз", - акцентировал Валерий Андриенко.-0-
Новости рубрики Общество
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Главное
Топ-новости
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА
С нами интереснее