Почему гуманитарная миссия в Алешках не могла состояться без участия Беларуси? Мнение эксперта

"Для того, чтобы исполнять роль миротворца, транзитного государства, места, где собираются противоположные стороны, необходимо иметь авторитет соответствующий. И Беларусь нарабатывала этот авторитет долгие годы. Ведь мы помним, что минский процесс происходил в Минске. И после начала специальной военной операции первые переговоры тоже проводились на территории Беларуси. И всему была основой добрая воля Беларуси и ее руководства", - сказал независимый военный аналитик.
Александр Алесин подчеркнул, что на протяжении всех лет Беларусь твердо держалась миролюбивого курса: "Мы твердо предлагали свои услуги для того, чтобы достичь соглашения в этом вооруженном конфликте. И, конечно, все это не осталось без внимания. Мы нарабатывали право быть миротворцем. Как говорится в Священном Писании, "блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся".
"Я думаю, что это важнейшая роль. Как показывает сегодняшняя ситуация, когда в Европе отсутствует доверие друг другу, где страны вооружаются до зубов и выше, роль миротворцев незаменима. И то, что Беларусь, маленькая относительно великих держав, берет на себя эту роль, это дорогого стоит", - резюмировал независимый военный аналитик.-0-
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