Почему гуманитарная миссия в Алешках не могла состояться без участия Беларуси? Мнение эксперта

Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии. Отвечая на вопрос о том, могла ли она осуществиться без участия Беларуси, Александр Алесин отметил: "Конечно, нет". Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии. Отвечая на вопрос о том, могла ли она осуществиться без участия Беларуси, Александр Алесин отметил: "Конечно, нет".

"Для того, чтобы исполнять роль миротворца, транзитного государства, места, где собираются противоположные стороны, необходимо иметь авторитет соответствующий. И Беларусь нарабатывала этот авторитет долгие годы. Ведь мы помним, что минский процесс происходил в Минске. И после начала специальной военной операции первые переговоры тоже проводились на территории Беларуси. И всему была основой добрая воля Беларуси и ее руководства", - сказал независимый военный аналитик.





Александр Алесин подчеркнул, что на протяжении всех лет Беларусь твердо держалась миролюбивого курса: "Мы твердо предлагали свои услуги для того, чтобы достичь соглашения в этом вооруженном конфликте. И, конечно, все это не осталось без внимания. Мы нарабатывали право быть миротворцем. Как говорится в Священном Писании, "блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся".





"Я думаю, что это важнейшая роль. Как показывает сегодняшняя ситуация, когда в Европе отсутствует доверие друг другу, где страны вооружаются до зубов и выше, роль миротворцев незаменима. И то, что Беларусь, маленькая относительно великих держав, берет на себя эту роль, это дорогого стоит", - резюмировал независимый военный аналитик.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" независимый военный аналитик Александр Алесин высказал мнение о том, могла ли состояться гуманитарная миссия в Алешках без участия Беларуси, а также какова была ее роль в этом процессе.