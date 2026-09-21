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Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 

Опубликовано:

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Общество
21 сентября 2026, 13:10

Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий уровень доверия Президенту Беларуси объясняется ростом экономики и безопасностью в стране. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Александр Шпаковский, комментируя результаты комплексного республиканского социологического исследования по общественно-политической тематике. По словам депутата, сегодня есть основания утверждать, что абсолютное большинство белорусских граждан поддерживает курс главы государства, направленный на обеспечение мира, стабильного, суверенного развития Беларуси, а также сохранение модели социально ориентированной страны. 

Александр Шпаковский обратил внимание на то, что в 2025 году белорусское общество предоставило главе государства значительный кредит народного доверия, проголосовав за Александра Лукашенко на президентских выборах. По прошествии почти двух лет с момента электоральной кампании было важно изучить путем социологического исследования, насколько это доверие сохраняется и есть ли проблемы. 

"Достаточно репрезентативный социологический опрос, проведенный экспертами и учеными, подтверждает, что доверие сохраняется на прежнем очень высоком уровне. Показатели даже превышают те результаты, которые были получены Александром Лукашенко на президентских выборах", - обратил внимание депутат.

Рассуждая о причинах такой тенденции, Александр Шпаковский отметил, во-первых, обеспечение экономического роста. По его словам, и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах экономика Беларуси росла. В прошлом году темпы несколько замедлились, но уже в этом году наблюдается рост: ВВП Беларуси за январь - август вырос на 1,9%.
"Этот рост обеспечен в очень сложных условиях, в условиях фактически объявленной против Беларуси экономической войны, - заметил член Постоянной комиссии по международным делам. - Введены драконовские санкции со стороны коллективного Запада. Такого уровня ограничений, хотя мы находимся под санкциями с 1997 года, наша суверенная история не знала. Однако в условиях экономической войны, экономической агрессии белорусская экономика не только справляется с санкционным вызовом, но и демонстрирует рост".

Так, золотовалютные резервы Беларуси увеличились за август на $1,048 млрд и на 1 сентября 2026 года составили $15,243 млрд. Из них 52% - это монетарное золото, которое растет в цене. 

Немаловажным или даже ключевым фактором доверия главе государства, по словам Александра Шпаковского, является высокий уровень безопасности в стране, несмотря на нарастающую конфликтность в современном мире. "Беларусь не втянулась в пространство войны, сохраняет свой статус донора региональной стабильности и мирно развивающегося государства. Люди прекрасно понимают характер сложившейся международной обстановки, которая характеризуется противоречивостью и высокой степенью конфликтности", - отметил депутат, заметив, что 2025 год стал рекордным по числу конфликтов и расширению их географии.

Александр Шпаковский обратил внимание, что каждый шестой ребенок на планете живет в зонах вооруженных конфликтов. Более 700 млн людей сталкиваются с нехваткой продовольствия. Более 120 млн людей на планете стали вынуждено перемещенными лицами, из них порядка 40 млн - беженцы.

"На этом фоне Беларусь выглядит весьма выигрышно. Престиж нашего государства на международной арене растет. Естественно, складывающаяся геополитическая ситуация и достижения Беларуси отражаются на общественных настроениях. Поэтому белорусы и показывают такие уверенные результаты в плане доверия действующему Президенту", - высказался член Постоянной комиссии по международным делам. 

Комментируя результаты социологического исследования, касающиеся оценки деятельности главы государства по обеспечению безопасности внутри страны, сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки, укреплению международного авторитета Беларуси, Александр Шпаковский указал на минимальный уровень преступности в стране за три десятка лет ее суверенного развития, и этот уровень был зафиксирован в прошлом году. По словам депутата, этот результат является следствием целенаправленной политики Президента по поддержанию престижа правоохранительных органов и обеспечению надлежащего уровня безопасности в государстве. Речь идет об общественной безопасности, которая в Беларуси находится действительно на очень высоком уровне. 

В одном интервью глава государства, когда у него спросили о национальной идее белорусов, сказал, что идеология и идея заключаются в том, чтобы молодая мама с коляской могла в вечернее время выйти на улицу и ей ничто не угрожало. "По сути, мы этого результата достигли. Беларусь действительно очень безопасная страна, что подтверждают и впечатления наших зарубежных гостей, сотни тысяч которых прибывают в Беларусь благодаря безвизовому режиму, впечатления наших союзников из России", - сказал он.

Что касается сохранения мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки, Александр Шпаковский отметил, что сейчас мир и безопасность стоят очень дорого, и это не фигура речи. В более чем 40 странах идет свыше 60 вооруженных конфликтов и один из них - непосредственно у государственных границ Беларуси. 

Он отметил, что белорусы традиционно поддерживают очень близкие связи с украинцами и россиянами - имеются в виду и родственные связи, и гуманитарные, туристические контакты. Он высказал уверенность в том, что белорусское общество отдает дань должного уважения той политике, которую целенаправленно проводит Александр Лукашенко. И политика эта заключается в том, чтобы не допускать формирования военных рисков для Беларуси.

"Мы последовательно укрепляем обороноспособность нашего государства и вместе с тем делаем все возможное на политико-дипломатическом уровне, чтобы наша страна не стала ареной для военного противоборства, - подчеркнул Александр Шпаковский. - При этом люди прекрасно понимают довольно высокую степень угроз для Беларуси, поскольку наша страна реализует суверенный курс, который не всем сильным мира сего нравится, как, в общем, и само появление на политической карте независимой Беларуси".

"Нельзя сказать, что мы развиваемся в благоприятных условиях. Скорее наоборот. Но в этих условиях Президент сумел обеспечить мир и стабильность в обществе. И это дорогого стоит", - подчеркнул депутат.

Он сравнил ситуацию в Беларуси с историей тех постсоветских республик, с которыми мы стартовали с одних позиций после распада СССР. "Обратите внимание: в Украине - война, сначала был гражданский, а сейчас это российско-украинский конфликт с активным вовлечением западных государств", - заметил Александр Шпаковский. Некоторые центральноазиатские страны в своей истории прошли через гражданские войны.

"Сохранение мира, бесконфликтных отношений с соседями, развитие стабильно функционирующего, с межконфессиональным, межклассовым миром общества - это высокое достижение, которое характерно для современной Беларуси. Это наше конкурентное преимущество и это следствие политической воли белорусского народа, исполнителем которой был и является Президент. Поэтому народ в очередной раз высказал доверие национальному лидеру, который обеспечивает наши интересы", - резюмировал член Постоянной комиссии по международным делам.

Как сообщалось, подавляющее большинство белорусов - 87,6% - по итогам социологического исследования высказали доверие Президенту Беларуси.
Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность Президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% - как неуспешную, 8,9% затруднились ответить.
Деятельность главы государства по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%, как неуспешную - 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности, и 8,8% респондентов затруднились ответить.
Что касается еще одного направления деятельности главы государства - укрепления международного авторитета Беларуси, большинство опрошенных - 81,2% - оценили ее как успешную, 5,3% - как неуспешную и 13,5% респондентов затруднились ответить.
Отдельного внимания заслуживает деятельность Президента по развитию регионов Беларуси. Ее успешность отметили 75,4% респондентов, 9,3% ответили, что не считают ее успешной, и 15,3% затруднились ответить.
Что касается сохранения стабильной социально-экономической ситуации, то 73,5% опрошенных оценили деятельность главы государства по этому направлению на успешно, 10% - не успешно, 16,5% затруднились ответить.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. 16 сентября была представлена вторая часть - по общественно-политической тематике.-0-

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