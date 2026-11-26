- "Князя нет, но есть его беременная жена". Про набег крымских татар на Слуцкое княжество в 1503 году рассказал историк
- "Кровь двух самых могучих династий Восточной Европы". Какого происхождения была Анастасия Слуцкая
Игорь Марзалюк заметил, что Михаил Глинский поднял восстание на белорусских землях. "Вообще мечтой Глинского было возрождение Киевской монархии со столицей в Киеве и присоединением туда различных земель. С этой целью он вступил в союз с великим князем Московским. Это немножко другая история, но вместе с тем Анастасия Слуцкая дала решительный отпор Глинскому как лидеру заговорщиков, который посягнул на суверенную власть в Великом княжестве Литовском. Слуцк ворота свои не открыл, Глинского не поддержал", - рассказал историк.
"Анастасия сочетала с точки зрения патриархальной этики несочетаемое. С одной стороны - законная жена, мать своих детей, с другой - воительница. Именно поэтому очень часто ее называют белорусской амазонкой. Хотя у этой амазонки все было хорошо с семьей, с пониманием важности ведения хозяйства, достатка и всего остального", - отметил Игорь Марзалюк.
Из жизни Анастасия Слуцкая ушла в 55 лет. "За эти годы она сделала очень много для ставшего родным Слуцкого княжества, для подданных и своих детей. Именно поэтому образ Анастасии Слуцкой, белорусской амазонки, женщины-воительницы, вписан золотыми буквами в историю нашей страны", - заключил историк.-0-