26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что сделала Анастасия Слуцкая для укрепления обороноспособности города и почему ее называют белорусской амазонкой, рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка"."Анастасия неоднократно становилась душой обороны родного Слуцка. Когда сыну было 12 лет, умирает муж, ее делают опекуном своего сына. Анастасия становится полновластной владелицей Слуцка. Именно Анастасия прикладывает титанические усилия для укрепления обороноспособности Слуцка. Новые стены, новая фортификация - это все Анастасия, которая понимала важность оборонительных сооружений и укреплений для защиты родного города", - рассказал Игорь Марзалюк.По словам историка, с именем Анастасии Слуцкой связана интересная история той эпохи: "Михаил Глинский, вельможа, который прославился своими битвами и победами над крымскими татарами, был не прочь жениться на Анастасии. Но романа из этого не получилось".Игорь Марзалюк заметил, что Михаил Глинский поднял восстание на белорусских землях. "Вообще мечтой Глинского было возрождение Киевской монархии со столицей в Киеве и присоединением туда различных земель. С этой целью он вступил в союз с великим князем Московским. Это немножко другая история, но вместе с тем Анастасия Слуцкая дала решительный отпор Глинскому как лидеру заговорщиков, который посягнул на суверенную власть в Великом княжестве Литовском. Слуцк ворота свои не открыл, Глинского не поддержал", - рассказал историк."Анастасия сочетала с точки зрения патриархальной этики несочетаемое. С одной стороны - законная жена, мать своих детей, с другой - воительница. Именно поэтому очень часто ее называют белорусской амазонкой. Хотя у этой амазонки все было хорошо с семьей, с пониманием важности ведения хозяйства, достатка и всего остального", - отметил Игорь Марзалюк.Из жизни Анастасия Слуцкая ушла в 55 лет. "За эти годы она сделала очень много для ставшего родным Слуцкого княжества, для подданных и своих детей. Именно поэтому образ Анастасии Слуцкой, белорусской амазонки, женщины-воительницы, вписан золотыми буквами в историю нашей страны", - заключил историк.-0-