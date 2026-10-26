Почему алгоритмы ИИ не заменят энергетиков в обеспечении теплом? Ответили в "Белэнерго"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему в теплоснабжении нельзя полагаться только на искусственный интеллект, рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин в проекте БЕЛТА "Страна говорит".Отрасль активно переходит к интеллектуальным сетям - системе автоматического регулирования и контроля. Принцип их работы схож с концепцией умного дома, но применяется в масштабах всей энергосистемы. "Мы идем по пути автоматизации не только электрических, но и тепловых сетей. Повышение уровня контроля позволяет делать сети более эффективными как с точки зрения энергопотребления, так и экономики. Благодаря внедряемым мерам нам удалось снизить потери. Если в 2010-х годах этот показатель по стране превышал 10%, то по факту 2026 года он составляет менее 6%. Работа по дальнейшему снижению потерь в тепловых сетях продолжается", - пояснил Михаил Шевалдин.Комментируя роль искусственного интеллекта в энергетике, главный инженер "Белэнерго" подчеркнул, что технологии машинного обучения эффективны для анализа данных и принятия решений, однако имеют ограничения в вопросах обеспечения надежности теплоснабжения.Искусственному интеллекту сложно гармонизировать экономическую эффективность и социальную ответственность. Алгоритм, оптимизирующий затраты, может предложить оставить в работе минимальное количество оборудования, однако в социально ориентированном государстве приоритетом является бесперебойное снабжение потребителей теплом, особенно в критических ситуациях и при низких температурах, пояснил Михаил Шевалдин.По его словам, никто не хочет оказаться в холодной квартире или учреждении социальной сферы (школе, детском саду, больнице) в морозы, поэтому всегда необходимо иметь резерв мощности, даже если это не всегда экономически оптимально с точки зрения чистых алгоритмов.Михаил Шевалдин добавил, что процессы модернизации и автоматизации не ограничиваются столицей. "Автоматизация приходит в каждый город, в каждую деревню. Наши ремонты и реконструкция охватывают все районные центры и населенные пункты Беларуси", - резюмировал первый замгендиректора.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.