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Почему алгоритмы ИИ не заменят энергетиков в обеспечении теплом? Ответили в "Белэнерго"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
26 октября 2026, 08:20

Почему алгоритмы ИИ не заменят энергетиков в обеспечении теплом? Ответили в "Белэнерго"

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему в теплоснабжении нельзя полагаться только на искусственный интеллект, рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин в проекте БЕЛТА "Страна говорит". 
Отрасль активно переходит к интеллектуальным сетям - системе автоматического регулирования и контроля. Принцип их работы схож с концепцией умного дома, но применяется в масштабах всей энергосистемы. "Мы идем по пути автоматизации не только электрических, но и тепловых сетей. Повышение уровня контроля позволяет делать сети более эффективными как с точки зрения энергопотребления, так и экономики. Благодаря внедряемым мерам нам удалось снизить потери. Если в 2010-х годах этот показатель по стране превышал 10%, то по факту 2026 года он составляет менее 6%. Работа по дальнейшему снижению потерь в тепловых сетях продолжается", - пояснил Михаил Шевалдин.

Комментируя роль искусственного интеллекта в энергетике, главный инженер "Белэнерго" подчеркнул, что технологии машинного обучения эффективны для анализа данных и принятия решений, однако имеют ограничения в вопросах обеспечения надежности теплоснабжения.

Искусственному интеллекту сложно гармонизировать экономическую эффективность и социальную ответственность. Алгоритм, оптимизирующий затраты, может предложить оставить в работе минимальное количество оборудования, однако в социально ориентированном государстве приоритетом является бесперебойное снабжение потребителей теплом, особенно в критических ситуациях и при низких температурах, пояснил Михаил Шевалдин.

По его словам, никто не хочет оказаться в холодной квартире или учреждении социальной сферы (школе, детском саду, больнице) в морозы, поэтому всегда необходимо иметь резерв мощности, даже если это не всегда экономически оптимально с точки зрения чистых алгоритмов.
Михаил Шевалдин добавил, что процессы модернизации и автоматизации не ограничиваются столицей. "Автоматизация приходит в каждый город, в каждую деревню. Наши ремонты и реконструкция охватывают все районные центры и населенные пункты Беларуси", - резюмировал первый замгендиректора.-0-

* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Теги
Белэнерго искусственный интеллект проект БЕЛТА
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