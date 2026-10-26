Почему алгоритмы ИИ не заменят энергетиков в обеспечении теплом? Ответили в "Белэнерго"

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Комментируя роль искусственного интеллекта в энергетике, главный инженер "Белэнерго" подчеркнул, что технологии машинного обучения эффективны для анализа данных и принятия решений, однако имеют ограничения в вопросах обеспечения надежности теплоснабжения.
Искусственному интеллекту сложно гармонизировать экономическую эффективность и социальную ответственность. Алгоритм, оптимизирующий затраты, может предложить оставить в работе минимальное количество оборудования, однако в социально ориентированном государстве приоритетом является бесперебойное снабжение потребителей теплом, особенно в критических ситуациях и при низких температурах, пояснил Михаил Шевалдин.
По его словам, никто не хочет оказаться в холодной квартире или учреждении социальной сферы (школе, детском саду, больнице) в морозы, поэтому всегда необходимо иметь резерв мощности, даже если это не всегда экономически оптимально с точки зрения чистых алгоритмов.
Михаил Шевалдин добавил, что процессы модернизации и автоматизации не ограничиваются столицей. "Автоматизация приходит в каждый город, в каждую деревню. Наши ремонты и реконструкция охватывают все районные центры и населенные пункты Беларуси", - резюмировал первый замгендиректора.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.