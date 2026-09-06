Побег от гаджетов, тишина и семейные традиции. Хозяйка агроусадьбы о главных запросах туристов 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие запросы при отдыхе в агроусадьбе присутствуют у современных туристов, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" флорист-декоратор, автор экодней "Свет и лепестки", хозяйка агроусадьбы "Пижма" Светлана Логашина.Она подчеркнула, что ключевой запрос гостя сегодня заключается в простоте. "Города перегружены информационным потоком. Это касается не только взрослых, но и детей. Они едут за тем, чтобы побыть в тишине. Люди радуются даже отсутствию связи. Хотя иногда напряжение есть. Им нужна простота. Но чтобы обеспечить этот комфорт, важна и внешняя инфраструктура: качественные подъездные пути для туристических автобусов. И здесь мы ощущаем плотное взаимодействие с районными исполкомами. Радует, как сейчас работает туристический центр в Воложине. Вышел указ №275 "О развитии агроэкотуризма" - сразу всех оповестили", - отметила спикер.На местном уровне государственная поддержка ощущается через системное продвижение объектов информационно-туристическими центрами. "В каждом туристическом центре турист может на интерактивном табло выбрать себе маршрут. Когда ты появляешься на арене, тебя включают в эти списки, следовательно, у тебя больше шансов попасть в туристические потоки", - обратила внимание она.Хозяйка агроусадьбы опровергла стереотип о том, что экологический отдых и творческие мастер-классы интересуют только женщин. Мужчины и дети активно включаются в процессы. "Мужчины очень любят рождественские мероприятия, когда вырабатывается семейная традиция - вместе сделать праздничный венок или композицию и привезти ее в свой дом. Конечно, дети тоже. Как многодетная мама я не могу о них не думать. Мои собственные дети являлись толчком для развития многих моментов. Вижу в них отдачу от того, что я делаю. Они воздействуют на формирование дизайнерских элементов. Сын в 14 лет сам перекраивает джинсы, украшает комнату сухоцветами, а 11-летняя дочь недавно научилась делать домашнюю пастилу с добавлением ягод и трав. Я на это смотрю с большой трогательностью", - рассказала Светлана Логашина.Детей, которые приезжают в агроусадьбу, важно переключить с гаджетов и показать, что белорусская земля достойна внимания и в ней много интересного, обратила внимание она. "Наблюдать за тем, как растут растения, поют птицы, работать с прессованными цветами и травами, развивать мелкую моторику, эстетический вкус и мышление", - рассказала Светлана Логашина.*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.