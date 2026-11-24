24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование правосознания молодежи и уважения к Основному Закону является приоритетной задачей, отметил председатель Конституционного Суда Беларуси Сергей Сивец на встрече с заместителем министра образования Екатериной Петруцкой, сообщили БЕЛТА в КС.



На встрече была достигнута договоренность о том, что третье занятие просветительского проекта "Школа конституционализма" пройдет на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".



Как подчеркнул на встрече Сергей Сивец, активизация работы по формированию правосознания молодежи и уважения к Основному Закону является приоритетной задачей, обозначенной Президентом Беларуси Александром Лукашенко на недавнем совещании с судейским корпусом страны.



"Проект "Школа конституционализма" нацелен на то, чтобы помочь подрастающему поколению осознать: Конституция - это живой механизм, фундамент развития нашего общества. По результатам двух предыдущих занятий мы видим огромный интерес со стороны студентов и молодежных советов. Инициатива провести третье занятие на базе "Зубренка" для учащихся правовых классов позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия и сделать такие встречи системными и ежегодными", - отметил председатель Конституционного Суда.



Екатерина Петруцкая сообщила, что для участия в профильной смене "Зубренка" Минобразования разработан механизм многоступенчатого отбора. Ключевым этапом станет республиканский конкурс эссе "Конституция для каждого". Она также пояснила, что конкурс ориентирован на учащихся 9-10-х классов.



"Мы хотим дать возможность мотивированным ребятам со всей страны рассказать, что значит Конституция лично для них. Отбор пройдет на уровне учреждений образования, районов и областей. Победители конкурса получат главный приз - сертификат на тематическую смену в НДЦ "Зубренок", где они смогут напрямую пообщаться с судьями Конституционного Суда", - рассказала она.



Первый этап конкурса эссе стартует уже 14 декабря и продлится до 6 января на районном уровне. Заключительный республиканский этап пройдет с 15 февраля по 12 марта 2027 года.



Организаторы также прорабатывают возможность расширения программы для победителей. Планируется, что перед отправкой в "Зубренок" ребята посетят Конституционный Суд с обзорной экскурсией, где смогут встретиться с руководством Конституционного Суда и поучаствовать в торжественных мероприятиях.



По мнению сторон, такая синергия органа конституционного контроля и системы образования станет мощным инструментом воспитания ответственных граждан и будущих лидеров страны, глубоко понимающих ценности белорусской государственности.-0-