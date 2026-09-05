Победителей республиканского конкурса юных чтецов "Живая классика" наградили в Костюковичах

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Конкурс проходил под девизом "Созидательная сила белорусского слова: из рук матери - в сердце Родины". Тема объединила произведения, посвященные родной земле, подвигам защитников Отечества, миру и духовному наследию, а также Году белорусской женщины.
В возрастной категории I-IV классов победили Дамир Аннамурадов из Кличева и Мелисса Гусаревич из Минска. Лучшими среди учеников V-VI классов стали Евгений Рафалович из Лунинца и Тимофей Козловский из Волковыска. Родион Деменчук из Бреста занял первое место в категории VII-VIII классов. И в самой старшей категории (IХ-Х классы) главный приз получили Станислав Мартысюк из Бреста и Виктор Родин из Витебска.
"Когда узнал, что победил, то был в полном шоке, мои родители и педагог тоже очень радовались, но я не планирую останавливаться на достигнутом. Я выбрал это стихотворение, ведь мне нравится белорусская литература. Она необычная, красивая, поэтичная. Я вдохновляюсь многими писателями и исполнителями, в театральной студии занимаюсь уже пять лет и хочу в будущем стать ярким певцом", - пояснил Дамир Аннамурадов.
Победительница конкурса в возрастной категории I-IV классов Мелисса Гусаревич из Минска тоже радовалась своей победе вместе с родителями и педагогом. Она выступила с произведением Кондрата Крапивы "Дзіця, вожык і змяя" и стихотворением Аркадия Кулешова "Магілёўская хмарка", которые выбрала с педагогом Жанной Ивановной. "Я рассказываю о противостоянии добра со злом. При подготовке были небольшие трудности, связанные с белорусским произношением, но я их преодолела. В будущем я хочу стать артисткой, а если не получится, то визажисткой", - добавила Мелисса Гусаревич.
Обладательница диплома III степени в возрастной категории V-VI классов Алиса Хоменок из Новополоцка выбрала отрывок из рассказа Кузьмы Черного "Маленькая жанчына". "Готовилась к конкурсу примерно пять месяцев. Я уже много лет участвую в конкурсе, но только во второй раз дошла до финала. С самого детства я любила красиво, выразительно читать стихи и в будущем планирую связать свою жизнь с актерством", - призналась финалистка.
Мама конкурсантки Юлия Хаменок всегда поощряла интерес дочери к литературе. В два с половиной года Алиса уже знала наизусть стихи Корнея Чуковского, и у нее сразу неплохо получалось. В этот раз при выборе произведения и образа они объединили военную тему и Год белорусской женщины, и в будущем продолжат выбирать работы белорусских авторов.-0-
Фото Олега Фойницкого и Ярослава Зарецкого