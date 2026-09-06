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Победителей конкурсов "І кружыцца планета Куляшова" и "З табой маё слова, Радзіма" назвали в Костюковичах 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 сентября 2026, 13:51

Победителей конкурсов "І кружыцца планета Куляшова" и "З табой маё слова, Радзіма" назвали в Костюковичах 

6 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей литературных конкурсов "І кружыцца планета Куляшова" и "З табой маё слова, Радзіма" прошла сегодня на главной сцене XXXIII Дня белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю очень важным, что у нашей национальной миротворческой организации и Союза писателей Беларуси есть возможность сотрудничать в организации конкурсов, которые приглашают к творчеству всех людей: детей, молодежь и уже опытных авторов. Как раз два конкурса, итоги которых мы подвели на этой сцене, демонстрируют, что у нас есть успехи в этой работе", - рассказал председатель правления Могилевского областного отделения ОО "Фонд мира" Андрей Никитин.

Как отметил Андрей Никитин, конкурс "З табой маё слова, Радзіма" - это конкурс белорусскоязычных стихов. "Он задумывался нами вместе с белорусским поэтом Александром Казеко как инструмент, приглашающий в мир белорусского слова именно молодежь. Потому что это конкурс, в котором участвуют дети и молодежь, те, кто еще не достиг 31 года и ищет свой путь в белорусскоязычном творчестве, - подчеркнул он. - Наш язык - это великое средство, влияющее не только на формирование личности, но и для любого государства язык очень важен. Это фундамент независимости и суверенитета, он формирует нас именно как народ. И наши дети с малых лет должны это понимать".
Второй конкурс, считает председатель правления, тоже очень красив и значим.

"Организаторами его, кроме нашего Фонда мира и Союза писателей, является Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова. И это логично, потому что вуз - это колыбель для тех, кто несет с собой красоту нашего слова, культуру и образование. Поэтому мы видим, что среди участников творческого конкурса много учителей, - рассказывает он. - Тут произведения как на русском, так и белорусском языках. Абсолютно разный формат работ и возраст участников. Мы видим, как много людей сегодня приехало на церемонию награждения. Это наши земляки, это жители Минщины, Гродненской и Витебской областей. И это тот успех, которым, я считаю, Аркадий Кулешов гордился бы".
Как отметил Андрей Никитин, всего на конкурсы было подано около 500 работ.

Среди тех, кто получил награды в двух конкурсах, председатель Могилевского областного штаба молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Мария Исаенко. Всего у нее три диплома.

"В конкурсах я участвую не один год. И я хочу выразить благодарность человеку, который привел меня когда-то в литературу, рассмотрел мой талант и помог его раскрыть, - это Александр Казеко, которого, к сожалению, не стало в этом году. Он всегда поддерживал меня на моем творческом пути, - сказала она. - В свои произведения чаще всего я включаю патриотическую тему, военную, миротворческую. В этом году я впервые попробовала себя в роли лирика и написала стихотворение о белорусской женщине. И оно откликнулось жюри".

Молодой автор отметила, что литература не перестает быть модной. И здорово, что молодежь интересуется этим, пробует себя в творчестве.

Среди победителей конкурса "І кружыцца планета Куляшова" - Анастасия Алданова из Ходосовской средней школы Мстиславского района. Школьнице 15 лет, однако в ее багаже уже немало побед в творческих конкурсах. Сегодня в эту копилку добавилась еще одна.

"Меня очень привлекла поэзия. И я решила, что тоже хочу попробовать себя в таком творчестве. И могу сказать, что мне очень нравится писать стихи. Я надеюсь, что в будущем я продолжу писать и, может быть, когда-нибудь тоже войду в состав Белорусского союза писателей, - поделилась она сокровенным. - В этом конкурсе я первый раз участвовала. Подавала сюда свое произведение "И завтра была война". Мне хотелось затронуть тему Великой Отечественной войны. Потому что мне кажется важным говорить об этом периоде. Это часть нашей истории. А еще это важно потому, что уходят ветераны. С каждым годом все меньше и меньше людей, кто видел все своими глазами, кто боролся за нас, будущее. Нам сохранять память о них, об их историях, о тех событиях".-0- 

Фото Олега Фойницкого
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День белорусской письменности Костюковичи
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