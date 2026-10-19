По требованию Генпрокуратуры отменена незаконная закупка на 40 млн рублей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура во время надзора за соблюдением законности при реализации госпрограммы "АПК будущего" на 2026-2030 годы и инвестиционных проектов, связанных с развитием молочной отрасли, выявила нарушения антикоррупционного законодательства и норм о закупках. По ее требованию отменена незаконная процедура закупки на 40 млн рублей. Об этом БЕЛТА проинформировали в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.





Установлено, что на электронной торговой площадке в интересах сельхозорганизации организатор объявил открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на строительство молочно-товарной фермы. Стоимость предмета закупки составила 40 млн рублей. При подготовке документации организатор руководствовался постановлением Совмина от 7 апреля 2026 года №168 "О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств", тогда как закупаемые работы подлежали оплате в том числе за счет средств бюджета.





В этой ситуации закупка являлась государственной и подлежала проведению в строгом соответствии с законодательством о закупках, включая порядок определения предельной стоимости предмета закупки, требования к участникам, методику и критерии оценки предложений. Организатор неверно избрал применимые нормы права, нарушил положения о закупках за счет собственных средств, в частности при установлении условий применения преференциальной поправки.





Как итог - по требованию Генеральной прокуратуры процедура закупки, объявленная с грубыми нарушениями закона, отменена, а виновное должностное лицо привлечено к ответственности.-0-