По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов - Минтруда

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для многодетных семей на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов по программе "Семейный капитал", из них 82,7 тыс. депозитных счетов на сумму 826,9$ млн, 74,8 тыс. депозитных счетов - на сумму 2 млрд рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



По состоянию на 1 ноября принято 104,8 тыс. решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий - 79%, получение медицинских услуг - 10%, образование - 10%, приобретение товаров для людей с инвалидностью - 1%.



В Минтруда напомнили, что с 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Он назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.-0-