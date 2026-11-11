По принципу "одного окна". Проект в сфере цифровизации медтуризма реализуют в Беларуси

Результатом совместной работы должно стать создание единой электронной платформы по приему и обработке заявок иностранных граждан на оказание медицинских услуг в Беларуси по принципу "одного окна".
Реализация проекта планируется при финансовой и технической поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР), Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и Программы развития ООН. Внедрят платформу на базе государственного оператора медицинского туризма "Клиники Беларуси".
"На встрече в офисе представительства ЕАБР в Беларуси стороны обсудили организационные и технические аспекты реализации проекта, определили механизм для его запуска", - отметили в Национальном агентстве по туризму.
Иностранные граждане смогут быстро и качественно организовать поездку в Беларусь для получения медуслуг "под ключ", включая подбор медучреждения, определение программы лечения, предварительный расчет стоимости, транспортное сопровождение, проживание и др. С помощью сервиса будет и возможность одновременно спланировать посещение туристических объектов.-0-