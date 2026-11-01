Как отмечают аналитики, координировать эвакуацию мирных граждан в столь сложных условиях невозможно без железобетонных гарантий безопасности и прозрачности. Минск это доверие заслужил: дипломатические форматы и логистику для разрешения кризисов он предоставляет не впервые. Это помогает сближать противоположные позиции и, главное, спасать людей.-0-





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