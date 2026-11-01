"По-настоящему братская помощь". Что говорят жители Алешек о Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированные жители Алешек в эфире телеканала "Беларусь 1"
рассказали, что для них значит помощь Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Рад, что Беларусь оказывает такую помощь, предоставляет нейтральную площадку, - отметил один из жителей. - Это по-настоящему братская помощь. Другого быть не может. Мы один народ - русские, украинцы, белорусы. Беларусь своей позицией, незыблемостью обязательств вызывает уважение на международной арене, мое - это 100%. И позиция вашего Президента достойна уважения. Снимаю шляпу перед Александром Григорьевичем".
Одна жительница рассказала, что четверо суток плакала, не хотела ехать. Обстоятельства стали сложнее, поэтому решила уезжать к детям. "Зимовать - а печки уже нет. Мы полмесяца провели в подвале", - поделилась еще одна женщина.
У каждого из эвакуированных своя история. Они отметили хорошее отношение к белорусам и то, что Беларусь их встретила как родных. Всем, кто нуждался в помощи, ее оказали. Дежурили бригады скорой помощи, поступило большое количество обращений. Годами многие не обращались к врачу. Их осмотрели и помогли. Люди были истощены. Их накормили.
Как отмечают аналитики, координировать эвакуацию мирных граждан в столь сложных условиях невозможно без железобетонных гарантий безопасности и прозрачности. Минск это доверие заслужил: дипломатические форматы и логистику для разрешения кризисов он предоставляет не впервые. Это помогает сближать противоположные позиции и, главное, спасать людей.-0-
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Фото Марины Васильевой и Виталия Пивоварчика