По каким критериям оценят суперфиналистов конкурса "Учитель года Беларуси - 2026", рассказали в жюри





Представитель Академии национального образования отметила, что победитель конкурса профмастерства педработников в течение долгого времени будет привлекать внимание педагогической общественности и СМИ. "Он должен быть готов к вниманию, к большому потоку вопросов. У него должна быть сформирована личная гражданская позиция. Наш победитель - это человек, который умеет аргументированно выражать свою точку зрения, реагировать на различные вопросы, невзирая на аудиторию, перед которой он находится, в присутствии телекамер или без них. Поэтому в рамках суперфинала мы будем оценивать больше личностные качества педагога и его готовность вести за собой всю педагогическую общественность", - рассказала Инесса Зубрилина.





В этом году в программу конкурсных испытаний впервые включена комплексная письменная работа. "Сделано это целенаправленно для того, чтобы непосредственно оценить профессиональные, прежде всего методические компетенции педагога. Потому что самопредставление, мастер-класс, даже урок в незнакомом классе, с которым после жеребьевки сталкиваются наши конкурсанты, - это все равно конкурсные мероприятия, готовится к которым могут помочь коллеги из группы поддержки. А комплексная письменная работа - это один на один с блоком заданий, которые мы приготовили для претендентов на победу", - проинформировала директор института.





Блок заданий нового испытания включает в себя решение педагогической ситуации по определенному алгоритму. Они будут разные для всех номинаций. "Участникам предложат параграф учебника, на основе которого по определенным критериям и заданному шаблону нужно будет составить ситуационную задачу. Оценивать будут письменную работу и ее аргументацию. Это такой марш-бросок заданий, связанных непосредственно с компетенциями, которыми сегодня должен владеть учитель", - подчеркнула Инесса Зубрилина.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор института профессионального развития работников образования Академии национального образования - заместитель председателя жюри конкурса профессионального мастерства "Учитель года Беларуси - 2026" Инесса Зубрилина рассказала журналистам, по каким критериям будут оцениваться суперфиналисты конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.