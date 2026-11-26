26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) по итогам проверок за 9 месяцев 2026 года доначислено 93,4 млн рублей обязательных страховых взносов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.
Профилактические и контрольно-аналитические мероприятия территориальных органов ФСЗН охватили 1516 субъектов хозяйствования. Социальные гарантии восстановили 25 тыс. граждан.
В ведомстве подчеркнули, что задолженность по платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения (без учета задолженности по взносам со скрытой зарплаты) снизилась на 13% по сравнению с 1 января 2026 года.
Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович на заседании правления фонда отметил, что необходимо применять новые механизмы и меры по выявлению выплат зарплат в конвертах и задолженности перед ФСЗН. "Это поможет своевременно восстанавливать социальные гарантии работников", - добавил он.-0-
Общество
26 ноября 2026, 16:18
По итогам проверок в ФСЗН доначислено 93,4 млн рублей обязательных страховых взносов
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