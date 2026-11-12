По-хозяйски бережно распоряжаются землей. В Поставах чествовали работников агропромышленного комплекса

Директор предприятия добавил, что коллектив трудится слаженно, и именно благодаря общей работе механизаторов, водителей, животноводов и операторов есть такой весомый результат.-0-





Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах прошел районный праздник тружеников села "Дажынкі-2026", посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Работников агропромышленного комплекса поздравил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.Игорь Сергеенко тепло поприветствовал своих земляков на празднике в районном Доме культуры. "В нашей стране этот праздник уже давно перерос профессиональные рамки и стал поистине всенародным. И приятно сегодня наряду с умудренным жизненным опытом хлеборобами видеть примерно ползала молодежи. Это говорит о преемственности поколений, говорит о том, что есть кому сегодня работать на Поставщине. И это закономерно. У государства нет более надежной опоры, чем люди, способные по-хозяйски бережно распоряжаться землей, на которой живут и работают", - сказал Игорь Сергеенко.Он отметил, что наша страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, входит в число мировых лидеров по экспорту продуктов питания. "Это важнейшее достижение, предмет нашей особой гордости. Беларусь осуществляет поставку продовольствия в более чем 115 стран мира. Только во взаимной торговле Евразийского экономического союза продовольственными товарами доля нашей страны ежегодно превышает 40%. В настоящее время агропромышленный комплекс формирует почти 12% валового внутреннего продукта страны. Поэтому главным приоритетом и одним из самых узнаваемых белорусских брендов за рубежом остается высокое качество и традиционный вкус наших продуктов. Благодаря внедрению передовых научных разработок доля отечественной техники сегодня на полях составляет более 90%. Возделывается около 150 сортов сельскохозяйственных растений, созданных нашими учеными. А достигнутые в текущем году результаты, с учетом прогнозов, позволяют полностью закрыть внутренние потребности и сформировать базу для экспортного потенциала. Поставки продовольствия на внешние рынки могут составить по итогам 2026 года рекордные $11 млрд", - сообщил Игорь Сергеенко.Вклад Витебщины в республиканский каравай в текущем году составил почти миллион тонн зерновых и зернобобовых. Впервые валовый сбор маслосемян рапса составил около 150 тыс. т. Достойно показали себя и аграрии Поставского района. В сложнейших погодных условиях было собрано 47,5 тыс. т зерна и около 8 тыс. т рапса. Сельскохозяйственные предприятия района освоили технологии по производству кукурузного зерна. Уже собрано почти 5 тыс. т. Предприятия перерабатывающей отрасли наращивают объемы производства и расширяют ассортимент выпускаемой продукции.Обращаясь к работникам АПК Поставского района, Игорь Сергеенко подчеркнул: "Вы - достойные продолжатели славных традиций многих поколений наших соотечественников, которые на протяжении столетий бережно обустраивали наш общий дом, стремились наполнить его достатком и теплом. Убежден, что пристальное внимание к аграрной отрасли со стороны Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и государственная поддержка помогут вам достигать новых успехов на хлебной ниве. Результаты, конечно же, должны быть и могут быть выше".Благодарности председателя Палаты представителей были вручены директору ОАО "Новоселки-Лучай" Юрию Шимчику, водителю ОАО "Знамя Победы-агро" Юрию Квачу, сыроделу-мастеру ОАО "Поставский молочный завод" Татьяне Грудько.Юрий Шимчик уточнил, что практически все полевые работы завершены. "Мы убрали рапс и зерновые, а также заготовили корма. В этом году убрали 400 га кукурузы на зерно и получили неплохой урожай. Намолотили больше 80 ц/га, свыше 3 тыс. т. Две тонны высушили, а почти тысячу сплющили и заложили в сенажную траншею, чтобы в этом году добавлять к грубым кормам для коров", - сказал он.