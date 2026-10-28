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По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
28 октября 2026, 22:14

По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развивается белорусская издательская отрасль и сколько книг производят в стране, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал первый заместитель министра информации Денис Езерский, передает БЕЛТА.
"Это та отрасль, которая прежде всего связана с перерабатывающей промышленностью. Она связана с лесопереработкой. У нас полный комплекс в стране, связанный с выращиванием леса и его переработкой, целлюлозной промышленностью. У нас своя бумага, у нас есть определенная часть своих химических составляющих. И, конечно же, если мы говорим о книге, у нас есть писатели, которые работают над ней, издательства. И в итоге - полиграфическое предприятие, которое уже выдает книгу, бумажно-беловую продукцию, газету, - отметил Денис Езерский. - Сегодня это отрасль, которая стабильно стоит на ногах в нашей стране".

Данный сектор в Беларуси поддерживает государство. "За счет того, что сырьевая база своя, нам проще в отличие от наших коллег за рубежом, на постсоветском пространстве решать организационные вопросы. Мы сохранили потенциал промышленный - это полиграфические предприятия, мы сохранили потенциал издательский. И мы сохранили, соответственно, потенциал писательский. И самое главное, конечный потребитель сегодня приходит в книжную торговлю, которая у нас в стране развита. Она не представлена только государственной торговлей. На сегодняшний день более 2,5 тыс. распространителей есть в Беларуси", - рассказал первый заместитель министра.
Денис Езерский привел цифры: 460 издательств - как крупных, так и маленьких. 228 из них - профессиональные, которые работают над большим объемом книг, журнальной и другой продукции.

"За 9 месяцев текущего года в Беларуси издали более 5 тыс. наименований - это более 12 млн книг. У нас эта цифра стабильна, за последние три-четыре года она не сильно меняется. В среднем наша страна производит две книги на одного жителя республики. Это достаточно большой показатель. А на постсоветском пространстве - один из лучших, - отметил он. - Есть книги, заточенные на экспорт. У нас издательства издают книги на более чем 25 языках. Разные книги, разные тиражи. В том числе наше культурное достояние, литература, которую мы переводим на иностранные языки".

Но работа на экспорт - не основная цель. Главная задача, подчеркивает первый замминистра, насытить свой рынок и сделать его, условно говоря, менее зависимым от книг иностранного производства.

"Мы говорим о том, что книга, как любой информационный продукт, должна отражать нашу идеологию, наши ценности, культуру, - отметил он. - Сегодня по всему миру производится огромное количество книг. А вот их содержание зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому задача, которая стоит перед нашими издателями, - давать свой национальный продукт, работать со своими авторами".-0- 

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