26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны немцы на примере белорусов увидели, что такое любовь к Родине, что такое борьба за свободу и честь своей страны. Это подчеркнул ветеран труда, сын организатора и руководителя подпольного движения в Гомеле в годы Великой Отечественной войны Романа Тимофеенко Ростислав Тимофеенко на торжественном собрании, посвященном 83-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.Как подчеркнул Ростислав Тимофеенко, для каждого гомельчанина 26 ноября - особая дата. "Когда немцы напали на Советский Союз, они планировали, рассчитывали покорить нас в течение 5-7 недель. Но наши люди героически защищались, сражались на полях боев", - обратил внимание он.Сын героя-подпольщика сделал акцент: "Когда немцы оккупировали город, они взяли только его территорию. Но они не покорили людей, которые в нем жили. Они увидели, что мы - борцы за нашу свободу, за наши семьи, за наших матерей, за наших детей. И мы не уступим ни одного метра без боя"."Народ наш не покорился. Немцы (на примере белорусов. - Прим. БЕЛТА) поняли, что такое любовь к Родине, что такое борьба за свободу и честь своей страны", - добавил он.Ростислав Тимофеенко рассказал, что ему пришлось покинуть город над Сожем 23 июля 1941 года, вернулся в августе 1944-го. "И в один из дней в нашей школе мы должны были заготавливать дрова. Мы выехали в район. И я там увидел, как женщины, набросив на себя хомуты, пахали землю, а за ручки плуга держался инвалид Первой мировой войны. Эта картина навсегда останется в моей памяти. И посмотрите сегодня: каким стало наше сельское хозяйство, промышленность. Кто мог тогда представить, что мы сможем снабжать продуктами 116 стран. И это тоже подвиг белорусского народа, это тоже одно из достижений, которое стало результатом Победы нашего народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул сын героя-подпольщика."Знаете, иногда у меня появляется чувство хорошей зависти. Я завидую тем, кто доживет до столетия Победы. Представляю, какое это будет ликование всего населения нашего города, всей нашей Беларуси. Но всегда пусть все помнят и о тех, кто подарил возможность увидеть это счастье, эту радость. Мы ценим, мы помним, мы должны всегда помнить, чтить подвиги героев", - заключил Ростислав Тимофеенко.-0-