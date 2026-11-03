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По 10 мастер-классов в день. Как проходят осенние каникулы в Национальном детском технопарке 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
03 ноября 2026, 16:59

По 10 мастер-классов в день. Как проходят осенние каникулы в Национальном детском технопарке 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко рассказал корреспонденту БЕЛТА, как в учреждении проходят школьные осенние каникулы. 

Вместе с каникулами в Национальном детском технопарке по 8 ноября проходит республиканская неделя технического творчества "Юность. Интеллект. Будущее". 

"На этой неделе каждый день в нашем корпусе дополнительного образования детей и молодежи на Славинского, 12 проводятся 7-10 мастер-классов по различным направлениям. У нас есть робототехника, электроника и технологии, создание 3D-моделей, интерактивная астрофизика, бионика и кибераниматика. Детей ждут мастер-классы "Формула R", "В мире Python и нейронной генерации", "Код Динозавра. Палеонтологическая экспедиция", "Геймдев в PowerPoint". Будет все вплоть до искусственного интеллекта. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте. С удовольствием ждем ребят", - сказал Сергей Сачко.

Он отметил большой интерес детей к такой форме организации занятий на каникулах. "Наши преподаватели активно работают. Мы тесно взаимодействуем с вузами не только в плане образовательных программ в рамках смен для одаренных детей, но и развиваем кадровый потенциал. К нам по распределению приходят молодые специалисты, поэтому в программах дополнительного образования работают молодые преподаватели. Более того, ребята, которые в свое время были зачислены в вузы по рекомендации наблюдательного совета детского технопарка, уже отучились и стали молодыми специалистами. Некоторые из них работают у нас, так сохраняется преемственность", - подчеркнул руководитель. 

Программы мастер-классов рассчитаны на всех школьников, занятие по душе сможет найти даже первоклассник-шестилетка.-0- 
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