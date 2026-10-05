Пневмонии и тромбы в сердце. Какие последствия возможны, если перенести вирусную инфекцию на ногах

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелые последствия в виде пневмоний и тромбов в сердце возможны, если перенести вирусную инфекцию на ногах. Об этом рассказала журналистам доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ кандидат медицинских наук Наталья Климович, передает корреспондент БЕЛТА."Самое худшее, что я видела в своей жизни, - тяжелейшие осложнения, когда молодые люди имели побочные явления в виде тромбов в сердце, тяжелейших пневмоний", - сказала Наталья Климович.Медик заметила, что поначалу, может быть, ничего не произойдет, если перенести инфекцию на ногах, но отсроченные последствия могут быть очень серьезными.Доцент кафедры порекомендовала при первых симптомах инфекционного процесса "вылежать свое время". Начало болезни - не время для активной жизнедеятельности. Человек должен остановиться и дать своему организму паузу на сутки-двое."Плюс питьевой режим, - добавила она. - Если мы соблюдаем питьевой режим, причем это теплое питье, то организм с такого состояния выскакивает быстро. Сам факт инфицирования уже произошел. А вот на длительность инфекционного процесса мы можем повлиять", - сказала она.-0-