Пневмонии и тромбы в сердце. Какие последствия возможны, если перенести вирусную инфекцию на ногах

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Медик заметила, что поначалу, может быть, ничего не произойдет, если перенести инфекцию на ногах, но отсроченные последствия могут быть очень серьезными.
Доцент кафедры порекомендовала при первых симптомах инфекционного процесса "вылежать свое время". Начало болезни - не время для активной жизнедеятельности. Человек должен остановиться и дать своему организму паузу на сутки-двое.
"Плюс питьевой режим, - добавила она. - Если мы соблюдаем питьевой режим, причем это теплое питье, то организм с такого состояния выскакивает быстро. Сам факт инфицирования уже произошел. А вот на длительность инфекционного процесса мы можем повлиять", - сказала она.-0-