Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

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Фото Сергея Шелега

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное значение первого Всебелорусского народного собрания состоит в том, что оно отвело страну от угрозы гражданского конфликта. Такое мнение в проекте БЕЛТА "Страна говорит" выразил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич."В 1990-е годы многие постсоветские страны столкнулись с гражданской войной, а это, естественно, торможение экономического развития, это горе, страх. Наш Президент принял мудрое решение, обратившись к народу, что помогло тогда отвести страну от кровопролития внутри государства. В России в 1993 году произошел политический конфликт - между Верховным Советом и Президентом. Противостояние закончилось применением танков, расстрелом Дома правительства, пролилась кровь. Беларусь могла столкнуться с похожим сценарием, но опять же мудрость главы государства, очень молодого на то время Президента, позволила решить проблему", - сказал Сергей Клишевич.В дальнейшем, по его словам, Всебелорусское народное собрание стало площадкой для обсуждения и решения других важных для страны вопросов. "Сегодня его роль - в том числе помогать находить выход из сложных ситуаций, с которыми может столкнуться государство. Такой формат позволяет доносить до общества позицию главы государства и органов власти, обсуждать проблемы и искать решения в конструктивном диалоге", - добавил депутат.-0-