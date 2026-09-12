Площадь - 500 квадратов: что можно увидеть в первом в стране Музее народного единства в Барановичах

Над развитием музейной коллекции работают фактически всей областью. Пополнять ее помогают школьники, их родители, неравнодушные жители, представители местной власти, силовых структур. Над развитием музейной коллекции работают фактически всей областью. Пополнять ее помогают школьники, их родители, неравнодушные жители, представители местной власти, силовых структур.





- Развивая музей, мы поняли, что в нем - сила и мощь, которые позволяют работать со школьниками векторно. Двигаясь по всем направлениям, мы способны показать детям единство нашего народа, как и для чего белорусы трудились, совершали подвиги и достигали результатов, - рассказывает директор и добавляет, что в школе серьезный упор делают на формирование активной гражданской позиции, воспитание патриотизма и развитие самосознания.

Оцифрованные экспонаты

Когда школа готовилась к открытию, у педагогов на примете было сразу несколько важных тем, которым хотелось посвятить музейную комнату. Остановились на народном единстве.- И пять лет назад, и сейчас мы стараемся идти в ногу со временем - доносить сложные вещи оригинально, интересно, интерактивно. Ведь музей живет только тогда, когда он развивается, - отмечает директор школы Марина Купцова. - Главное - заинтересовать детей. Сегодня ученики правовых классов проводят экскурсии в музее и вовлекают в историю не только школьников, но и взрослые группы, которые к нам приходят.Музейная коллекция давно переросла периметр первой комнаты в 90 квадратных метров, где располагаются две экспозиции: "В единстве наша сила" и "Бессмертный подвиг крылатых героев". Сегодня в СШ №1 - шесть экспозиций. Также есть туристско-экскурсионный зал "Познай родную Беларусь - страну, которой я горжусь".День народного единства - одна из центральных дат на многовековой ленте истории, которая идет вдоль музейной стены. Под чертой - важная для каждого белоруса дата - 17 сентября 1939 года. Это день не только объединения западной и восточной частей страны, но и один из главных шагов к укреплению и процветанию Беларуси. Нам показывают один из экспонатов - отрывной календарь на 1940 год, где эта дата отмечена как день воссоединения белорусского народа. Завершает экспозицию облако слов, наклеенных вокруг двери, из них можно выбрать главные характеристики белорусов. Центральное - "единство".По словам директора СШ №1, Барановичи - город не только поездов, но и самолетов. На его территории располагается 61-я истребительная авиабаза ВВС, где служили Герой Беларуси Владимир Карват, а также летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые в 2009 году ценой своей жизни отвели падающую вниз машину от зрителей на польском авиасалоне.В небе над городом совершили подвиг и Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, о которых снят фильм "Одно на двоих". Сегодня в музейном зале установлена кабина пилота истребителя, в которой любой ученик может ощутить себя настоящим асом. Ее передал школе министр обороны Беларуси Виктор Хренин.Экспозиция "Белорусские промыслы. Код качества" интерактивна. Здесь можно увидеть и предметы быта наших предков, и дистанционно ознакомиться с работой белорусских предприятий.- Открывать эту экспозицию было довольно сложно, - вспоминает директор школы. - Огромную помощь нам оказали ученики и их родители. Привезли прялку, плуг, ткацкий станок и другие предметы быта наших предков со всех уголков страны. Посмотрите, как эти старинные вещи формируют национальный код белорусов.Еще одна экспозиция посвящена символам современной Беларуси, духовным качествам земляков и чертам национального характера. Здесь изображения герба, гимна, флага, аистов, васильков. Во время экскурсий старшеклассницы демонстрируют образцы народной одежды, которые разрабатывались в течение года.Следующая экспозиция "Мы этой памяти верны" посвящена героическому подвигу жителей региона в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Ее реконструкцию поддержали Барановичская межрайонная прокуратора и местные органы власти. Здесь есть оцифрованные экспонаты, аудиогид, а также созданные учениками объекты дополненной реальности. Среди экспонатов - переданные прокуратурой остатки обуви уничтоженных гитлеровцами жителей деревень Тартаки и Серебрище.Отдельная экспозиция посвящена памяти Сергея Грицевца. Летчик должен был участвовать в освобождении Западной Беларуси, но трагически погиб за день до начала операции, 16 сентября 1939 года.Ежегодно музей посещают порядка тысячи человек. Это школьники из разных регионов Беларуси. Были здесь и представители зарубежных стран. Педагоги из других учебных учреждений внимательно присматриваются к опыту барановичских коллег.- 17 сентября стало отправной точкой объединения современной Беларуси. Наша задача - показать, что же помогло белорусам объединиться, что удерживает их вместе в наши дни. Когда дети берут в руки документы той эпохи, когда находят сведения о подвигах своих родственников, у них кардинально меняется отношение к истории, - уверена Марина Купцова.По словам начальника управления по образованию Барановичского горисполкома Татьяны Шестак, каждый год экспозиция обновляется, чтобы отразить события, происходящие в нашей стране.- Многие открывают здесь для себя что-то новое. За эти годы мы не встретили ни одного безразличного, отвлеченного ребенка или взрослого. Каждый понимает, что живет в процветающей и безопасной стране, видит динамику ее развития, - заключает Татьяна Шестак.Алексей ГОРБУНОВ,фото Валерии КУНЕВИЧ,газета "7 дней".-0-