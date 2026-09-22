Плату за современное арендное жилье в Беларуси предложили повысить. На сколько вырастут ставки?

"Глава государства обратил внимание, что арендное жилье должно быть хороших потребительских качеств, быть востребовано и строиться там, где оно нужно людям, молодым специалистам. Чтобы закрепить кадры, молодых специалистов в рамках тех инвестпроектов, которые реализуются в стране", - сказал вице-премьер.
По словам Александра Терехова, такое повышение качества и благоустроенности жилья не может не сказаться и на уровне оплаты, что также было одной из тем совещания у главы государства. Однако какой-то коренной ломки в этой сфере не предвидится. Имеющиеся механизмы в части предоставления арендного жилья и формула расчета оплаты за него лишь требуют тонкой донастройки.
"Формула простая - привязка к базовой величине. И сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины - 9 рублей за квадратный метр - умножается на площадь квартиры", - сказал он. Таким образом, стоимость месячной аренды хорошей двушки площадью 60 кв.м. составит 540 рублей. Однако фактически по таким расценкам, рассказал вице-премьер, платят максимум 30% от всех нанимателей. Дальше к названной выше сумме могут быть применены дополнительные коэффициенты.
Так, к аналогичной квартире, расположенной в сельской местности, применяется коэффициент 0,1. То есть вместо 540 рублей придется платить лишь 54 рубля в месяц. Даже в городе Минске коэффициент в зависимости от места расположения варьируется от 0,5 до 1,5. То есть месячная плата для столицы составит от 270 до 810 рублей.
Предложение правительства в данном случае заключалось в том, чтобы базовая плата за новое построенное арендное жилье, оснащенное техникой и минимальным набором мебели, рассчитывалась не от 0,2 базовой величины, а от 0,3. То есть изначальная базовая стоимость аналогичной квартиры в 60 кв.м до применения понижающего или повышающего коэффициента за место расположения составит 810 рублей.
Александр Терехов напомнил, что в стране для нанимателей арендного жилья действует еще одна система понижающих коэффициентов в зависимости от категории специалистов, которые привлекаются на работу. "Все молодые специалисты, госслужащие, молодые рабочие востребованных категорий, которые определены исполкомами, платят с коэффициентом 0,1. Это еще дополнительно понижающий коэффициент", - сказал он.
На практике это означает то, что аренда квартиры с базовой стоимостью 540 рублей за 60 "квадратов" для такого специалиста из перечня востребованных специальностей в сельской местности по нынешним расценкам будет стоить всего 5,4 рубля в месяц.-0-