Плату за современное арендное жилье в Беларуси предложили повысить. На сколько вырастут ставки?

"Глава государства обратил внимание, что арендное жилье должно быть хороших потребительских качеств, быть востребовано и строиться там, где оно нужно людям, молодым специалистам. Чтобы закрепить кадры, молодых специалистов в рамках тех инвестпроектов, которые реализуются в стране", - сказал вице-премьер.

Также было обращено внимание, что с нынешнего года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники - холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели. Например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи. Также было обращено внимание, что с нынешнего года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники - холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели. Например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи.

На практике это означает то, что аренда квартиры с базовой стоимостью 540 рублей за 60 "квадратов" для такого специалиста из перечня востребованных специальностей в сельской местности по нынешним расценкам будет стоить всего 5,4 рубля в месяц.-0-



