Платформа "Е-Контракт" переведет заключение договоров в электронную форму - НЦЭУ 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платформа "Е-Контракт" переведет заключение договоров в электронную форму и избавит граждан от версионности файлов. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления информационных технологий Национального центра электронных услуг Егор Воронов, передает корреспондент БЕЛТА.



В хранилище будут размещены готовые шаблоны договоров, не требующие редактирования. Сведения подтягиваются в них автоматически. Сторонам остается подтвердить корректность данных и подписать договор. Первым кейсом станет договор купли-продажи автомобиля, который можно будет заключить в электронной форме сразу на площадке.



"Мы взяли на себя инициативу автоматизации рутины всех процессов. Всем гражданам, которые работают с договорами, известна ситуация, когда на рабочем столе компьютера в папке хранится множество версий файлов ("Последняя версия договора", "Последняя версия.1", "Точно последняя"). В этой ситуации может помочь переход к удобному механизму заключения сделок, контрактов и договоров в электронной форме. Здесь нам приходит на помощь созданная подсистема "Е-контракт", - отметил Егор Воронов.



По его словам, в проработке различные варианты подписи. "Мы будем собирать доказательную базу не только подписания электронной цифровой подписью, а механизмами OTP или Click-wrap", - добавил начальник управления.-0-