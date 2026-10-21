21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платформа "Е-Контракт" переведет заключение договоров в электронную форму и избавит граждан от версионности файлов. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления информационных технологий Национального центра электронных услуг Егор Воронов, передает корреспондент БЕЛТА.
В хранилище будут размещены готовые шаблоны договоров, не требующие редактирования. Сведения подтягиваются в них автоматически. Сторонам остается подтвердить корректность данных и подписать договор. Первым кейсом станет договор купли-продажи автомобиля, который можно будет заключить в электронной форме сразу на площадке.
"Мы взяли на себя инициативу автоматизации рутины всех процессов. Всем гражданам, которые работают с договорами, известна ситуация, когда на рабочем столе компьютера в папке хранится множество версий файлов ("Последняя версия договора", "Последняя версия.1", "Точно последняя"). В этой ситуации может помочь переход к удобному механизму заключения сделок, контрактов и договоров в электронной форме. Здесь нам приходит на помощь созданная подсистема "Е-контракт", - отметил Егор Воронов.
По его словам, в проработке различные варианты подписи. "Мы будем собирать доказательную базу не только подписания электронной цифровой подписью, а механизмами OTP или Click-wrap", - добавил начальник управления.-0-
Общество
21 октября 2026, 17:59
Платформа "Е-Контракт" переведет заключение договоров в электронную форму - НЦЭУ
Фото из архива
Новости рубрики Общество
О налогах, штрафах и не только: белорусы смогут получать уведомления через мобильные приложения банков
Главное
Топ-новости
Соцзащита, здравоохранение, образование: в каких сферах Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество
Более 120 волонтеров и 50 тыс. деревьев. Как благотворительный проект "ЭРА" восстанавливал леса Могилевской области
С нами интереснее