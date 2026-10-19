Пятерых жителей Вороновского района будут судить за переправку сигарет через границу метеозондами





Как установлено в ходе предварительного расследования, обвиняемые (четверо из них в возрасте до 45 лет и один пенсионер) с июня 2025 года по март 2026 года регулярно покупали коробки сигарет (по 500 пачек в каждой). Затем незаконно перемещали их через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Литвы и Польши при помощи метеозондов. Отправка груза происходила с территории Вороновского, Браславского и Каменецкого районов.





В марте 2026 года мужчины намеревались переместить таким способом в Польшу хранившиеся в одной из приграничных деревень Каменецкого района оставшиеся 36 коробок с сигаретами. Однако их противоправную деятельность пресекли правоохранители. Во время осмотра места происшествия на территории Каменецкого района изъяты комплектующие предметы для подготовки метеозондов к запуску, баллоны с водородом и табачные изделия. Преступный доход по этой схеме превысил 317 тыс. рублей.





Действия двоих обвиняемых, возглавлявших сообщество и руководивших им, квалифицированы по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.233, ч.4 ст.16 и ч.3 ст.228-1 Уголовного кодекса. Действия оставшихся троих обвиняемых, которые занимались приобретением предметов для подготовки метеозондов к запуску, выполняли работы по погрузке-разгрузке баллонов с водородом и коробок с табачными изделиями, упаковывали сигареты, а также наблюдали за территорией и обстановкой для предупреждения о приближающихся автомобилях и лицах, квалифицированы по ч.3 ст.233 и ч.3 ст.228-1 Уголовного кодекса.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области. По результатам изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного. Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению пятерых жителей Вороновского района в незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной группы, которая сопряжена с получением дохода в особо крупном размере, а также незаконном перемещении товаров через таможенную границу. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.