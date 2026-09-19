Пятерых потерявшихся человек нашли спасатели в белорусских лесах за сутки





Случаи произошли в Витебской, Гомельской и Брестской областях.





В Жлобинском районе работники МЧС искали пенсионера, который на легковом автомобиле уехал в лес за грибами и потерялся около деревни Скепня. В Лельчицком районе поздним вечером спасатели выезжали на поиски пенсионера, который вблизи деревни Новое Полесье ушел в лес собирать ягоды и заблудился.





В Россонском районе спасатели помогли выйти из леса мужчине и женщине, заблудившимся в лесу вблизи деревни Горки. Как стало известно, они утром также направились за ягодами. В Столинском районе работники МЧС помогли заблудившейся женщине. Она потерялась в лесу, собирая ягоды в районе деревни Ровчак.





Все потерявшиеся были обнаружены работниками МЧС. В медицинской помощи они не нуждались.





В МЧС напомнили всем любителям тихой охоты о мерах безопасности при посещении лесов: не отправляться в лес в одиночку, изучить основные правила ориентирования в лесу, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, надевать удобную, непромокаемую яркую одежду и обувь и обязательно брать с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси за минувшие сутки нашли пятерых потерявшихся. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.