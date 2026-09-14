"Письма вселяли надежду". БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Нижнем Новгороде 

14 сентября, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство представило выставку "Судьбы, сложенные в треугольник" во время концерта-реквиема "Каждый третий" на концертной площадке в Нижнем Новгороде.

Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" основана на одноименном совместном интернет-проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция дает возможность глубоко погрузиться в личные истории тех, кто погиб на фронте, и тех, кто прошел всю войну и благополучно вернулся домой. Рассказ ведется через подлинные артефакты: личные письма военного периода, почтовые карточки и открытки, отправленные с передовой своим родным, а также через архивные фотоснимки тех лет.

В те суровые годы каждое фронтовое письмо становилось настоящей реликвией, бережно хранившейся в семьях, ведь каждая весточка означала, что близкий или родной человек жив, а не погиб под вражеским огнем. Эти письма вселяли надежду на будущее и придавали силы в сражении. Неважно, велось оно на поле боя или в тылу. С помощью таких писем можно узнать целые семейные истории и судьбы, которые кардинально изменили военные годы.

Милослава Есина не часто ходит на подобные мероприятия, но ее мама уверена, что детям сегодня нужно учить историю. В школе им рассказывали множество историй о военных подвигах не только взрослых, но и детей. Они помогали партизанам и передавали важные сообщения, спасали друг друга и жертвовали собой. Милослава писала сочинение о юной партизанке Зине Портновой, которая, работая по заданию подполья в немецкой офицерской столовой переподготовки вермахта, добавила в суп крысиный яд. Она смогла нанести вред более чем 100 нацистам. Чтобы отвести подозрение, Зина на глазах у немецкого повара сама съела несколько ложек отравленного супа. К счастью, бабушке удалось вылечить ее от отравления, но при выполнении очередного задания Зина попала в руки к фашистам и была расстреляна.

Она старается приучать к труду своих внуков, вместе с ними посещает различные памятники и мемориалы, дает им книги о войне и рассказывает, какие подвиги совершали наши предки. "Помнить о прошлом - это наш долг, и мы справляемся с передачей этой памяти нашим детям", - подытожила Маргарита Филина. -0-

Фото Татьяны Матусевич

Посетители выставки смогли оказаться в прошлом благодаря уникальному интерактиву. При содействии "Почты России" у каждого гостя появилась возможность отправить стилизованное фронтовое послание - символический "треугольник" - самым дорогим, близким и любимым людям, живущим в разных уголках Беларуси или России."Эта история поразила меня до глубины души. Сложно поверить, что люди могли поступить так с другими людьми. Надеюсь, такое больше никогда не повторится", - подчеркнула Милослава. Сегодня она решила написать письмо своей старшей сестре, которая живет в Санкт-Петербурге, ведь очень сильно по ней скучает и хочет видеть ее чаще.Маргарита Филина решила написать письмо своей дочке и внуку, у которого 19 сентября будет день рождения. Для него бумажное письмо - настоящий сюрприз, который поднимет настроение. "Я пришла на этот концерт, потому что люблю военно-патриотические песни. У меня в семье почти нет военных историй. Только тетя по папиной линии была военной медсестрой. Мой отец жил в деревне, в семье их 12 человек, он был ребенком и делал все, чтобы кормить семью. Дедушка и бабушка - их родители - жили в деревне и выращивали картофель для фронта. Они работали в тылу, но ведь эта работа не менее важна, чем фронтовая", - уверена Маргарита Филина.