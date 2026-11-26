26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер" 30 ноября - 1 декабря пройдет республиканский форум пионеров-лидеров "Территория добра". Об этом БЕЛТА сообщили в БРПО.



В форуме примут участие более 120 детей, педагогов и организаторов проекта. Ребята представят свои социально значимые практики, обменяются опытом и поборются за главные награды.



Программа первого дня начнется с интерактива "Дерево добрых дел", в котором каждый участник напишет на стикере, какой добрый поступок планирует совершить в следующем месяце. Затем состоится торжественное открытие форума. Гостям представят истории и видеоматериалы о делах участников проекта "Тимуровцы.by", а также организуют мастер-классы и встречи для обмена опытом. Представители волонтерских организаций и инициатив расскажут о своей деятельности и поделятся практиками добровольчества.



Ребята также снимут мотивационные видеоролики "Почему я тимуровец". Работы разместят в социальных сетях с хештегом #ТерриторияДобра2026, а авторов лучшего ролика отметят наградой. В программу дня также войдут квест-игра по станциям и вечерняя дискотека.



Центральным событием станет открытие республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество". Делегации форума вместе с волонтерами клуба "Слон" отправятся в Ждановичскую специальную школу-интернат. Воспитанники учреждения познакомят гостей с его историей, традициями и повседневной жизнью. Волонтеры проведут мастер-класс по изготовлению красных рукавичек - главного символа акции, знака заботы и душевного тепла. Затем воспитанники школы, тимуровцы, волонтеры и почетные гости примут участие во флешмобе, смастерят и украсят кормушки для птиц, развесят их на территории учреждения и оставят добрые пожелания. Организаторы также передадут школе в подарок спортивный инвентарь.



Второй день форума начнется с открытого диалога "Встреча на все 100". Участники смогут пообщаться с представителем Международного благотворительного общественного объединения помощи животным и узнать, как поддержать четвероногих, оставшихся без дома. Затем состоится церемония награждения победителей проекта "Тимуровцы.by" и экскурсии по Минску.



Республиканский форум пионеров-лидеров "Территория добра" станет итоговым событием проекта "Тимуровцы.by", стартовавшего в сентябре 2025 года. Организатором форума выступает ОО "БРПО".-0-