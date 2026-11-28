28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская публика тонко чувствует музыку, считает певец Мот (Матвей Мельников). Таким наблюдением он поделился с журналистами в "Минск-Арене", где 27 ноября прошло спортивное шоу "Грани невозможного", сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Волнительно здесь присутствовать. Образовался некий уникальный сплав из музыки, танцев и спорта. Мне кажется, это три прекрасных вектора, которые сошлись в одной точке, в "Минск-Арене". Для нас большая честь здесь присутствовать", - сказал он.





По словам певца, "белорусская публика отличается тем, что тонко чувствует музыку". Поэтому в Беларусь, заметил он, всегда приятно приезжать не только за вкусными драниками, но и за эмоциями, которые артисты получают от зрителей.





"И сегодня именно такое событие. И поверьте, сегодня мурашки были не столько от холодного льда, сколько от душевных зрителей и, конечно же, не менее эффектных и ярких выступлений спортсменов. Я надеюсь, мы тоже не подвели", - сказал Мот.





Он напомнил, что в этом году в "Минск-Арене" состоялось уже два больших сольных концерта. Выступление планируется и в следующем году - в апреле, также в "Минск-Арене".





На грандиозном спортивном шоу "Грани невозможного" 27 ноября Мот выступил трижды. Под песню "Мурашками" выступали спортсмены Национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Затем он спел "Шадэ" и заключительным номером с участием всех участников шоу - "Абсолютно все".





Программа спортивного шоу в "Минск-Арене" объединила выступления спортсменов и артистов самых разных жанров: художественной, эстетической и воздушной гимнастики, фигурного катания, акробатики, ВМХ, роллер-спорта, а также выступления танцевальных и цирковых коллективов. Шоу проходит два дня, 27 и 28 ноября.-0-