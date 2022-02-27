Петришенко: многие голосовали досрочно, в том числе молодежь

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен гордиться тем, что он живет в Беларуси, в социально защищенном правовом государстве. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Многие белорусы решили проголосовать досрочно, отметил Игорь Петришенко. "Люди очень активно, в соответствии с нашим законодательством голосовали досрочно на всенародном референдуме. Радует то, что активно это делала и молодежь", - отметил он.

По его словам, есть жители страны, которые по ряду причин отдают свой голос именно в основной день референдума. "У многих это своего рода семейная традиция - в день голосования прийти на избирательный участок, отдать свой голос, потом посетить инфраструктурные объекты, буфет. Они объясняют, что привыкли так делать. Говорят, так сложилась наша история, и мы будем голосовать в день всенародного референдума", - сказал он.

Игорь Петришенко также отметил, что проект Конституции очень активно обсуждался всеми слоями общества. В итоге получился обстоятельный документ. "Важнейшие элементы заложены в вопросы, связанные с исторической памятью, социальные аспекты очень мощно отражены. И те обязательства, которые государство выполняет перед обществом, они и в дальнейшем заложены, на конституционном уровне закреплены", - сказал он.

Заместитель премьер-министра отметил необходимость еще активнее реализовывать новые форматы и подходы для того, чтобы качественно повысить уровень жизни людей. "Каждый человек должен гордиться тем, что он живет в Беларуси, в социально защищенном правовом государстве", - подчеркнул он.-0-

Фото Андрея Покумейко