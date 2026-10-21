Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная защита детей, охрана материнства и детства, воспитание и образование будущего поколения - основополагающие направления государственной политики Беларуси. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, выступая на пленарной сессии высокого уровня Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию во имя будущих поколений" в Самарканде (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства."Нам действительно есть чем гордиться. В индексе достижения глобальных Целей устойчивого развития из 169 стран Беларусь занимает 35-е место. Кроме того, мы 38-е по уровню образования из 169 стран. Мы входим в топ-10 из 236 стран по самому низкому уровню младенческой и детской смертности. Занимаем в рейтинге 25-е место среди стран, которые признаны самыми комфортными для материнства. В стране создана четырехуровневая система оказания медицинской помощи: от первичной в каждом населенном пункте, в каждом уголке нашей страны до республиканских научно-практических центров соответствующей профилизации", - сказала Наталья Петкевич.В Беларуси создана единая централизованная система лечения и помощи по всем типам онкологических, гематологических заболеваний и врожденного иммунодефицита у детей. "Мы имеем собственное производство 26 онкологических препаратов, 20 из которых могут применяться к детям. Используются передовые высокотехнологичные методики лечения, включая ДНК-вакцины и CAR-T-терапию. Что касается детей с особенностями психофизического развития, то среди всех стран СНГ мы первыми еще в 2004 году приняли закон о специальном образовании таких детей, чтобы обеспечить бесшовный переход от возраста к возрасту в плане социальной реабилитации", - отметила вице-премьер."Беларусь готова делиться своими компетенциями. Мы очень заинтересованы в опыте наших партнеров. Мы хотим участвовать в выработке стратегий и конкретных мер всеаспектной защиты прав и интересов детей. И мы полностью поддерживаем идею саммита о том, чтобы сделать инвестиции в детей одним из главных приоритетов глобальной повестки", - заключила Наталья Петкевич.-0-